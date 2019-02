Igor Dodon susține că există patru scenarii post-electorale legale și unul nelegal

11:40

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte a calificat ca fiind incorecte și parțial libere alegerile din 24 februarie. Astfel, Coaliția a semnalat utilizarea resurselor administrative în perioada electorală. În acest caz a ieșit în evidență asumarea de răspundere a Guvernului pentru proiecte de legi pentru îndeplinirea promisiunilor electorale ale partidului de la guvernare, multiple […] The post Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte califică alegerile parlamentare drept incorecte și parțial libere appeared first on Moldova.org.