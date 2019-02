Cursa prezidențială în Ucraina: Actorul Vladimir Zelenski, lider în preferințele alegătorilor// SONDAJ

10:00

Un locuitor al raionului Briceni a fost condamnat, prin cumul parţial al pedepselor, la 18 ani de închisoare pentru tâlhărie şi omor intenţionat, săvârşite asupra propriei vecine. Crimele au fost comise la primele ore ale dimineţii de 5 noiembrie 2016, în satul Bezeda, raionul Briceni. Inculpatul a pătruns în casa vecinei, cerându-i toţi banii pe […]