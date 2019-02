Bătrânul de la Telenești, care și-a ucis nepoțica, va sta 10 ani dupa gratii

17:00

La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, femeile au fost cele mai active. Cel puțin, așa reiese din datele prezentate de CEC. Astfel, ieri au votat 772690 femei, adică 53,18% din populația cu drept de vot. Bărbații au participat în proporție de 46,82 la sută, adică 680323. Rata de participare... The post Femeile au fost cele mai active la alegerile din 24 februarie appeared first on Regional.md.