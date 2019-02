Un orășel din Europa trăiește încă în 2018: sărbătorește Revelionul în august

17:40

Membri comunității OccupayGuguță organizează în centrul capitalei un marș cetățenesc, pașnic și fără culoare politică. Ei merg în marș, cu pancarte și tobe, de la Cafeneaua „Guguță” (Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfînt) – str. 31 August 1989 – str. V. Alecsandri (CEC) – bd. Ștefan cel Mare și Sfînt – Cafeneaua „Guguță”. Membrii […] The post OccupayGuguță organizează marșul civic: Așa sună democrația// VIDEO appeared first on Moldova.org.