Ylianna Danko a pus punctele pe „i”: „Știi de ce un stilist costă?”

Stilista Yliana Danko, într-o recentă postare pe Facebook, a vorbit despre costurile muncii sale, informează SHOK.md. „STII DE CE UN STILIST COSTA? Stii de ce un stilist solicita pentru serviciile sale un pret mai mare decat altii, in contextul in care pare sa faca acelasi lucru? Pentru ca o facultate sau un curs finisat in […]

