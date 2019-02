Descoperire neașteptată a oamenilor de știință în Groapa Marianelor. „Mă aşteptam să găsim ceva, dar asta este uriaş”

19:00

În următoarele zile se aşteaptă precipitaţii sub formă de ploaie, în sud şi centru, şi sub formă de lapoviţă în zona de nord. În următoarele zile vremea se încălzeşte uşor. Ziua vor fi între 0 şi plus 10 grade, iar noaptea până la -1. La Briceni +2 și Bălți +4 soarele se va ascunde după nori și vor cădea ploi slabe. Nu scapă de vreme ploioasă nici locuitorii Sorocii, însă maxima termică va fi de 4 grade. Va ploua și la Orhei, iar termometrele vor indica 4 grade Celsius. Ploi slabe se aşteaptă...