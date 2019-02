Militari ai Armatei Naționale din KFOR, la un exercițiu de evaluare

05:00

Berbec Astazi veti avea parte de multa bucurie in familie; poate copiii au obtinut rezultate foarte bune intr-un anumit domeniu, poate partenerul va da o veste bune, etc. Cert este ca viata de familie va fi implinita, iar din acest punct de vedere nu aveti de ce sa va ingrijorati. In plan profesional, evitati sa-i criticati pe ceilalti pentru chestiuni la care si voi v-ati simti incurcati; fiti cinstiti ...