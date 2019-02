Dan Dungaciu: „În Republica Moldova visteria e goală”. Ce spune analistul român despre alegeri și posibile scenarii după scrutin

15:50

„Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a desfășurat o campanie curată și corectă. Noi nu am promis nerealizabilul, nu v-am umilit cu pomeni electorale, nu am mințit, nu am încercat să vă intimidăm sau să vă mituim. Nu am folosit resursele administrative, nu am solicitat sprijin din afară. Programul nostru a fost construit pe obiectivele și […]