Există un #locfrumos la Beauty Expo 2019. Iată ce propune generosul stand al Farmaciei Felicia

E cel mai mare stand din pavilionul central al Moldexpo, pentru al doilea an consecutiv, aparține Farmaciei Felicia. De data aceasta, la Beauty Expo 2019, toate drumurile vor duce spre #locfrumos – conceptul prin care Felicia își fidelizează clienții și le oferă maximum din ce are la capitolul îngrijire și frumusețe. „Aducem în acest an […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md