Vremea pentru 27 februarie

Prin urmare, pentru a reduce riscul de imbolnavire, dar si pentru a te bucura de confort termic, temperatura din incaperea in care stai trebuie sa fie potrivita, nici prea ridicata, dar nici prea scazuta. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), temperatura potrivita pentru o persoana bine imbracata este de 18 grade Celsius. Temperaturile cuprinse intre 12 – 16 grade Celsius cresc riscul de afectiuni respiratorii. Confortul termic poate varia insa, din punct de vedere al temperaturilor, de la persoana la persoana. O incapere poate parea foarte racoroasa pentru cineva sensibil la frig, in timp ce pentru cineva care nu are o asemenea sensibilitate poate parea sa aiba chiar temperatura optima. Exista insa, in mare, cateva repere cu privire la temperatura ideala la interior. Te poti ghida dupa aceste repere atunci cand nu stii cum sa setezi termostatul centralei de acasa ori temperatura aerului conditionat de la serviciu. Temperatura optima la serviciu Pentru ca angajatii sa nu fie afectati de temperaturile prea scazute sau prea ridicate, astfel incat sa dea randament maximum, temperatura de la locul de munca ar trebui sa fie de 22 de grade Celsius, scrie thoughtco.com. Temperatura optima in sufragerie Temperatura optima in sufragerie, de pilda, acolo unde stai imbracat in haine de casa, nici prea subtiri, dar nici prea groase, este de 19-22 de grade, in functie de preferinte. Orice temperatura depaseste 22 de grade este considerata ca fiind prea ridicata pentru living. Temperatura optima in dormitor Daca in sufragerie e in regula ca temperatura sa atinga 22 de grade, in dormitor e recomandat sa fie mai racoare. Ideal ar fi ca temperatura din camera in care dormi sa nu depaseasca 20 de grade, insa aceasta poate fi si mai scazuta, mai exact pana la 15 grade Celsius. În ncazul celor mici, temperatura poate fi cu un grad mai mare, dar nu mai mult de 21 de grade. Specialistii sustin ca tendinta de a incalzi prea tare dormitorul ne afecteaza calitatea somnului. Asta pentru ca, in timpul somnului, creierul functioneaza precum un termostat, facand eforturi sa mentina echilibrata temperatura corpului. Daca temperatura din incaperea in care te odihnesti este fie prea mare, fie prea mica, organismul va face eforturi in timpul somnului sa regleze temperatura corpului, in functie de cea a mediului. Asta inseamna ca sansele ca tu sa ai un somn neodihnitor sau sa te trezesti peste noapte sunt foarte mari. Temperatura optima in baie In baie e de preferat ca temperatura sa fie cu cateva grade mai ridicata decat in alte camere, insa sa nu depaseasca 23 de grade Celsius. Prosoapele tinute pe un calorifer port-prosop sporesc confortul termic.