Blocul ACUM va cere la Curtea Constituțională anularea alegerilor în două circumscripții pentru stânga Nistrului

Toți liderii viitoarelor partide parlamentare au învins în circumscripțiile uninominale unde au concurat la alegerile parlamentare din 24 februarie. Astfel, lidera Partidului Socialiștilor Zinaida Greceanîi a câștigat în circumscripția nr.1, Briceni cu 46.18%, copreședinta blocului ACUM Maia Sandu a câștigat cu 78,97% în circumscripția 50, Europa de Vest, copreședintele blocului ACUM Andrei Năstase a învins […]