(VIDEO) Primul incident în campania pentru europarlamentare: voluntarul lui George Simion, bătut

10:20

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) efectuează „verificări interne” la ambasada Republicii Moldova în Rusia. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de purtătorul de cuvânt al MAEIE, Alexandru Roitman, care a precizat că va oferi mai multe detalii după ce verificările se vor încheia. Potrivit deschide.md, în interiorul ambasadei este oferit în [&hellip The post MAEIE verifică ambasada Rep. Moldova de la Moscova, unde ar activa o organizaţie de tineret a PSRM appeared first on InfoPrut.