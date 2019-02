Numarul persoanelor decedate in accidente rutiere la nivel global continua sa creasca

16:30

Serviciile de sanatate acoperite de o asigurare privata reprezinta una dintre componentele din ce in ce mai solicitate de angajati in pachetele de beneficii oferite de angajatori. In prezent, in Romania sunt peste 350.000 de angajati acoperiti de o asigurare privata de sanatate oferita de angajatorul lor, conform datelor MERCER MARSH Benefits Romania.