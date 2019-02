Au șantajat o persoană pentru că nu accepta să vândă droguri. Iată ce riscă grupul criminal!

10:20

Dupa prelucrarea tuturor proceselor verbale venite la CEC din circumscripția uninominală nr.20 din Strășeni, Premierul Pavel Filip este anunțat câștigător. Acesta va accede în viitorul Parlament, reprezentând Partidul Democrat din Moldova. Filip a fost votat de 13047 persoane, ceea ce constituie 45,56%.