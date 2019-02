VIDEO: StereoMadness a lansat un nou videoclip „The Only Way”

10:00

Victorie pentru tenismenul Radu Albot! Acesta este primul moldovean care a câștigat turneul american „Delray Beach Open" și titlul ATP Tour. În finală Radu Albot a trecut de britanicul Danny Evans în 3 seturi, după ce în decisiv a salvat 3 mingi de meci ale adversarului.