Teatrul Național ”Mihai Eminescu” va prezenta un spectacol în regia lui Vitalie Drucec

10:00

Videoclipul piesei 'Despacito', interpretate de cântăreţii portoricani Luis Fonsi şi Daddy Yankee, a devenit cel mai vizionat din istoria platformei YouTube, ajungând la 6 miliarde de vizualizări, relatează marţi EFE. • Potrivit unui comunicat publicat vineri, 'Despacito' este cel mai vizualizat clip de pe YouTube, având 1,9 miliarde de vizualizări în plus faţă de orice alt video de pe această platformă. Este urmat de Ed Sheeran cu 'Shape of You', cu aproape 4 miliarde de vizualizări, şi de Wiz...