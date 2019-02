HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 26 februarie

BERBEC Astăzi nu eşti foarte inspirat în relaţiile umane, mare atenţie la mişcările bruşte, la propriu şi mai ales la figurat. Evită să te bagi în treburile altora, zâmbeşte şi taci din gură! Ziua aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor. Fiind zodie de foc, protectorul zodiei militarilor, a sportivilor şi a chirurgilor, ei bine, Berbecul cel incăpăţânat este astăzi plin de energie. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte, greşeşte! TAUR Trebuie să dai dovadă de calm, toleranţă şi răbdare pentru ca să anulezi unele aspecte nefavorabile. In orice caz, astăzi nu te poţi baza pe niciun ajutor: trebuie să te descurci singur! Afacerile personale şi sentimentale, însă, sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de foc. Este o perioadă favorabilă celor care caută să se afirme sau doresc o situaţie profesională mai bună. Această zi te face să-ti crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Poţi să primesti un cadou neaşteptat sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. GEMENI Zi de cumpărături, decretează stelele. Orice obiect cumpărat astăzi, fie ca este vorba de un autoturism, sau de o pereche de ciorapi, te va bucura mult, mai ales sub raportul calitate-preţ! Evita împrumuturile de bani, nu vinde pielea ursului din pădure. Ziua de astăzi, 26 februarie iti poate aduce surprize plăcute. Păzeste-ti sănătatea de schimbările bruşte de vreme, de presiune atmosferică, umiditate şi temperatură. Poti face mici modificări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. În general primăvara care vine trebuie să fie un serios examen pentru ceea ce eşti de fapt şi ceea ce doreşti să fii, să devii. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Trebuie să eviti discuţiile în contradictoriu cu persoanele din anturajul tău apropiat. Nu da din mână vrabia pentru cioara de pe gard. Trebuie să ai mai multă încredere în propriile forţe şi să încetezi să căutaţi un scop filosofic. Oricum, ori nu există, ori nu serveşte la nimic! RAC Organismul iţi cere alimente naturale, sucuri naturale din fructe, vitamine naturale, iar anturajul iti cere sa fii tu însuţi mai natural! Încercă să fii mai cald, mai apropiat cu cei dragi! Mare monotonie în această perioadă, cu toate că ai acelaşi program supraîncărcat - sau tocmai de aceea. Se aproprie nişte termene, nervozitatea creşte. Nu-ti pune nădejdia în ajutorul anturajului – trebuie să te descurci singur. Spiritul armonios, uneori de întreprinzător care te caracterizează te face să iei o decizie care va fi mult discutată în familie şi de prieteni. Pentru un procent din Raci o realizare notabilă în a doua jumătate a zilei. Nu te lăsa copleşit de rutina zilnică, căută să te şi distrezi să te relaxezi. Atenţie la regimul alimentar şi la viroze. Se profilează, sunt veşti despre, o realizare care te poate bucura în mod deosebit. LEU Din nou, pentru a câta oara, ai de făcut o alegere inţeleapta. In lipsa lui Solomon sau a unui sfetnic de taină, dă cu banul! Este acelaşi lucru, pentru că dacă ai noroc, viaţa nu te refuză! Astăzi, 26 februarie este exact perioada de timp de care ai nevoie ca să rezolvi problemele întârziate de serviciu, de la scoala şi/sau să discuţi cu personale care au fost amânate de mai mult timp. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi discuţii agreabile. Pentru o parte din nativi, câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent la ceea ce mananci în oraş. Mici plictiseli alungate cu o carte, da, cu o carte! Evită televizorul şi ştirile catastrofice, care nu te interesează, de fapt. Nu accepta discuţii cu necunoscuţii, mai ales dacă sunt evident membrii unei secte. Atenţie la alergii! Se poate să primiţi scurte vesti neaşteptate de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. FECIOARĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi, cu anturajul. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la telefon, evită confuziile. Nativele din zodie, mai ales, pot fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi va găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie. Sănătatea este la cote modeste, totuşi nu trebuie să te alarmezi. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii si sa nu ceri ajutor decat cand este absolut necesar. Aşa o sa eviţi refuzurile şi decepţiile. BALANŢĂ Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună sau cel puţin aşa pare. Activităţile legate de speculaţiile financiare sau comertul cu amanuntul nu sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Strălucesti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi/sau un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Fii atentă sau atent la zilele următoare pentru că sunt favorabile evenimentelor sociale sau pentru legarea unor noi prietenii. SCORPION O zi densă, eşti foarte prins de munca ta. Discuţiile şi bruiajul sonor din jurul tău te distrag şi te pot face nervos. Refugiază-te, pune-ţi căştile cu muzică “chill out” şi relaxează-te! Magnitudinea neplăcerii depinde de cât de pozitiv gândeşti. Dacă cobeşti, la rău tragi. Ai noroc în afacerile cu bani puţini şi muncă multă, sau cu banii altora, sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Până la urmă cu toată activitatea tensionată, astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. SĂGETĂTOR Crezi că te poţi face util, că ajutorul tău este necesar. Foarte bine, este un demers bun pentru sufletul tău, pentru că bine faci, bine găseşti! Dar nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Pentru tine familia este patria cea mică, iar patria este familia cea mare. Este vremea descoperirilor de parade de modă şi de ţinute deosebite. Asta ca să echulibrezi vreme capricioasă de afară! Lasă totul în urma ta spune Neptun, din Pești, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în profesie. Pentru că tu nu poţi să faci ceva dacă nu-ţi place cu adevărat. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi vei reuşi! CAPRICORN O zi dinamică, în care încerci să controlezi timpul, să prevezi şi să planifici. Aşa lucrurile şi evenimentele nu te mai îngrijorează, îţi păstrezi calmul şi seninătatea, cheile sănătăţii! Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi alte lucruri de o parte, norocul este al tău. Nu încerca să suceşti ceva capete, la propriu sau la figurat, cand Mercur este în Peşti, pentru că o să provoci doar scandaluri, decepţii şi gafe. Bârfe şi intrigi cât cuprinde mai ales pe seară, la un ceai cu rom. Nu te băga prea mult în viaţa altora, şi nu comenta, nu exagera inutil. Totusi, o veste buna, chiar foarte buna! VĂRSĂTOR Fă în aşa fel ca să nu te laşi invadat de grijile şi neliniştile celor din jur. Astăzi eşti mai empatic şi deci, mai vulnerabil. Nu spune nici da, nici nu, amână tot ce poţi şi zâmbeşte! Energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Seducţia ta începe să convingă, dar produce şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, este aşa de bine să mai bine stai la o bârfă la mobil... Nu te aştepta la cine ştie ce cuvinte de laudă din partea şefilor sau de aprecieri de la anturaj. Nimeni nu zice nimic pentru că mai tot zodiacul este lovit de vreme şi vremuri, şi te bucuri de o relativă înţelegere pentru comoditatea ta cea mare. De astăzi, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Fii mai atent la forma fizică. PEŞTI Curiozitatea ta înăscută pare că azi este satisfăcută. Afli nişte amănunte picante despre un coleg, prieten, poate cineva din anturaj, sau de la serviciu. Nu duce vorba, păstrează pentru tine! Eşti într-o perioadă… bună. Poate că este ziua ta de naştere. Poate nu ai performanţe de excepţie la serviciu, la muncă sau la şcoala dar… te simţi asa de bine! Dacă nu curge, pică, cu ceva tot o să te alegi pe 26 februarie. Spiritul tău ludic se manifestă şi prin implicarea ta într-o mulţime de „farmazonerii” suculente, intrigi tainice şi comploturi vesele. Este, de asemenea, cea mai bună perioadă pentru lămurirea afacerilor de familie. Bani şi iar bani. Te obicei te gândeşti la ei mai ales dacă nu-i ai. Şi tu eşti un gânditor, un mare filozof, aşa că te gândeşti tot timpul la bani. Astăzi, însă, mai mult cheltuieşti, că doar pentru asta sunt făcuţi banii!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md