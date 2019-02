Mai pe scurt, 25 Februarie

22:40

Dupa o campanie electorala dezastruoasa, atacuri sub orice critica, alegatori mintiti si cumparati, moldoveni umiliti in diaspora, o campanie inegala, o batalie cu resurse administrative violate de partidele puterii, de astazi Republica Moldova intra intr-o noua era care nu se anunta a fi mai buna. Declaratiile postelectorale sunt dure, atat din partea actorilor politici care au participat in alegeri cat si din partea observatorilor nationali si internationali. In viitorul Parlament ar, potrivit rezultatelor afisate de CEC ar putea intra reprezentantii a patru structuri - PSRM, Blocul electoral ACUM Platforma DA si PAS, Partidul Democrat si Partidul Sor. Acesta este bilantul preliminar, ceea ce trebuie cunoscut in acest moment este ca niciunul dintre acesti patru actori politici nu are majoritatea care sa-i permita sa formeze viitorul Guvern.