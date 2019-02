Fiica purtătorului de cuvânt al lui Putin lucrează în Parlamentul European

16:30

„La ora actuală, valoarea taxelor pentru un student aflat pe locurile ”cu plată” poate varia de la an la an. De exemplu, dacă un student începe facultatea cu o taxă de 2500 de lei în anul I, taxa acestuia poate să ajungă, gradual, chiar și la 4000 de lei în ultimul an de facultate. De aceea, pornind și de la exemplele altor staturopene, voi iniția un proiect de lege prin care taxele de studiu să rămână la aceleași valoare pe tot parcursul facultății. Dorim ca un student care parcurge un ciclu de...