Diminețile vor veni mai devreme, iar noaptea va fi mai scurtă. Când trecem la ora de vară în 2019

Interpretul moldovean, Pașa Parfeni, a participat la audițiile pe nevăzute ale show-ului Vocea Ucrainei cu piesa lui Michael Jackson, You Are Not Alone”. Din păcate, niciunul dintre antrenori nu s-a întors cu fața spre Pavel, întrucât,deja își suplinise (aproximativ) echipa. De exemplu, Dan Balan avea doar un loc disponibil, iar Tina Karoli deloc nu avea locuri libere. Articolul (video) Pașa Parfeni a interpretat legendara piesă „You Are Not Alone” la Vocea Ucrainei. Niciun antrenor nu l-a ales apare prima dată în #diez.