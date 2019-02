Horoscopul pentru 26 februarie 2019

20:30

Un imitator al lui Kim Jong Un, reţinut în Vietnam înaintea summitului între liderul nord-coreean şi preşedintele american Donald Trump, a fost expulzat luni. Australianul, cunoscut sub numele de scenă Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineaţă de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook. ‘Cînd am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare şi de se