Astăzi în Moldova și în lume

În dialog cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Europa Liberă: Până acum se vorbea la modul teoretic despre beneficiile sistemului mixt, cine va reuși să tragă jăratic la turta sa. Iată că acest exercițiu s-a produs, pronosticurile Dvs., dar și ale altor analiști s-au adeverit. Socialiștii, care s-au lăsat convinși că vor câștiga și ei te miri ce din această metodă, au rămas cu ochii în soare, ca să nu spun cu buza umflată. Haideți să analizăm cine și câtă dreptate a avut, după ce s-a văzut la modul practic cum se așază pasiența votului mixt.Igor Boțan: „Cei care au adus argumente împotriva sistemului mixt au avut dreptate, iar acum putem face cea mai importantă concluzie: dl președinte Igor Dodon a fost un fel de cal troian pentru Partidul Socialiștilor. Noi ne amintim cu toții luările de poziții ferme ale socialiștilor, în special ale dnei Zinaida Greceanîi, care spunea că în nici un caz nu acceptă nici un fel de schimbare a sistemului mixt, pentru ca pe 19 aprilie 2017 dl Dodon să vină cu faimosul proiect de trecere la sistemul mixt, încercând să-i convingă pe socialiști că temerile lor sunt zadarnice, nu sunt întemeiate și că un partid dominant, cum este Partidul Socialiștilor, doar poate beneficia de pe urma unui sistem mixt.”Europa Liberă: Nu vreau să rămână ascultătorii cu impresia că le plângeți de milă socialiștilor. Esența discuției noastre este cât de deschisă, transparentă și onestă este o metodă de alegere a Parlamentului acest sistem mixt.Igor Boțan: „Dvs. ați pus degetul pe rană. Problema e în pietrele subacvatice și aceste pietre subacvatice sunt foarte bine cunoscute. Atunci când s-a discutat despre sistemul mixt, ele au fost scoase în prim-plan din rapoartele unor instituții internaționale specializate, care avertizau să nu se încerce a face acest lucru, dacă nu avem certitudinea că alegerile pot fi libere și corecte. Aici când vorbim de alegeri libere și corecte, dacă nu cumva există un jucător care poate folosi resursa administrativă.Cei care au adus argumente împotriva sistemului mixt au avut dreptate... Faptul că Partidul Democrat a invocat necesitatea modernizării clasei politice prin schimbarea sistemului electoral s-a dovedit a fi o capcană pentru toți ceilalți și în special pentru socialiști. Este adevărat că sistemul mixt, sistemul uninominal favorizează partidele mari, iar Partidul Socialiștilor cu adevărat era partid dominant și acest lucru era confirmat de sondajele de opinie, numai că Partidul Democrat ca de obicei a acționat foarte, foarte inspirat, a scos în prim-plan președinții de raioane, care sunt persoane stimabile în regiune, prin ele se rezolvă foarte multe lucruri și, vrând-nevrând, în acest sens a pus în prim-plan factorul administrativ. Partidul Socialiștilor a fost luat prin surprindere, probabil, atunci când oamenii care sunt în fruntea raioanelor au devenit principalii candidați și cai de tracțiune pentru Partidul Democrat.”Europa Liberă: Și i-au înecat pe fruntași notorii, cum ar fi, de exemplu, dl Vladimir Țurcanu.Igor Boțan: „Și nu numai. Pur și simplu, Partidul Democrat, având a treia poziție la scară națională, a câștigat alegerile în circumscripțiile uninominale. Aici nu există altă explicație, pur și simplu, nu poate să existe alta decât faimosul factor administrativ. Nu a știut dl Dodon despre acest lucru? Ba da! Acest lucru a fost subliniat și el i-a liniștit pe toți, spunându-le că „fraților, asta este garanția obținerii unei majorități absolute și după obținerea majorității absolute, scopul suprem al socialiștilor este trecerea de la republica parlamentară la republica prezidențială”. ”Europa Liberă: A fost un calcul greșit? Ce a fost asta?INu a știut dl Dodon despre acest lucru? Ba da!... gor Boțan: „A fost un calcul sau greșit, sau acest lucru dl Dodon l-a făcut, așa cum spuneam de la început, în calitate de un fel de cal troian, care probabil...”Europa Liberă: Sugerați că a fost teleghidat în operațiunea asta?Igor Boțan: „Păi, eu nu văd altă explicație pentru această mișcare a dlui Dodon, când colegii lui de partid îi spuneau foarte clar că trecerea la sistemul mixt înseamnă să aduci în Parlament, cum s-au exprimat ei la modul figurat, „nu un Plahotniuc, ci 51 de plahotniuci”. Ei, dl Plahotniuc sigur că are o performanță aici: i-a bătut pe toți la capitolul victoriilor în circumscripțiile uninominale, numai că Partidul Socialiștilor a rămas cu buza umflată și dl Dodon, în loc să aducă plusvaloare sau valoare adăugată la cele 40% ale socialiștilor încă vreo 10 pentru a obține majoritatea absolută, el dimpotrivă a adus o pierdere de aproximativ 10% partidului al cărui lider informal s-a declarat.”Europa Liberă: Eu am un spin în creier și vă întreb și pe Dvs., poate mă ajutați să-l scot. Cum va fi Plahotniuc robul electoratului din Nisporeni, dacă, de exemplu, va pretinde funcția de prim-ministru, că doar asta ne spune Partidul Democrat: uninominaliștii ca să rămână în funcție, să nu fie retrași eventual într-un viitor Parlament, ei trebuie să facă ceea ce vor de la ei alegătorii din Durlești, Băcioi și idealul unui parlamentar uninominal ar fi fost, în imaginația liderilor PD, Constantin Țuțu, care promitea că le va face canalizare, asfalt ș.a.m.d.? Acum dl Plahotniuc cu ce se va ocupa – cu conducerea Guvernului, cu conducerea partidului sau cu treburile Nisporenilor?Deputații nu sunt ambasadori ai circumscripțiilor uninominale... Igor Boțan: „Eu cred că dl Plahotniuc vă găsi răspuns la întrebările pe care le formulați Dvs. și probabil va apela la oamenii care îl sfătuiesc; probabil acești oameni îi vor spune ceea ce a spus și Winston Churchill: „Un politician bun știe să promită multe, iar apoi să explice de ce cele promise nu au fost realizate”. Sunt convins că această înțelepciune politică va fi utilizată de dl Plahotniuc, dar dacă ne referim serios la întrebarea pe care ați formulat-o trebuie să spunem în felul următor: deputații sunt în serviciul poporului, ei reprezintă poporul, de aceea avem democrație reprezentativă. Deputații nu sunt ambasadori ai circumscripțiilor uninominale, care au sarcina să smulgă din Guvern resurse pentru a acoperi promisiunile electorale.”Europa Liberă: Asta spuneți Dvs.Igor Boțan: „Nu doar eu...”Europa Liberă: Dar partidul de guvernământ, care, iată, poate va face o majoritate împreună cu niște cioburi din socialiști, va spune: „Avem referendum, dl Boțan, Dvs. n-ați participat la referendum...”Igor Boțan: „Am participat...”Prin această mișcare, dl Plahotniuc și dl Filip ar putea să demonstreze cum vorbele se transformă în fapte... Europa Liberă: Ați participat, dar populația se va pronunța pentru micșorarea numărului și pentru retragerea deputaților netoți sau nesuferiți.Igor Boțan: „Aici eu am un sfat pentru dl Plahotniuc și pentru dl Filip: pentru a realiza promisiunile, inclusiv 200 de lei lunar pentru familiile care au copii până la 18 ani, cadouri de Paști, dl Filip acum este momentul cel mai bun ca Guvernul Domniei sale să-și asume răspunderea în fața Parlamentului pentru acest proiect, ca să nu mai fie nevoie ca acest proiect să fie adoptat prin Parlament ș.a.m.d. Prin această mișcare, dl Plahotniuc și dl Filip și-ar îndeplini exact o promisiune electorală și ar putea să demonstreze cum vorbele se transformă în fapte. Vom vedea dacă vor da ascultare acestui sfat, dar la întrebarea Dvs. a răspuns candidatul Ion Terguță, care a spus foarte clar: „Dl Plahotniuc, dacă Dvs. veniți într-o localitate și le promiteți două milioane de lei pentru anumite lucruri, de ce eu nu pot să promit același lucru? De ce Dvs. Guvernul v-ar da două milioane pentru satul X, dar mie Guvernul nu mi-ar da aceleași două milioane pentru satul Y”? Deci, aceste promisiuni sunt făcute, așa cum vă spuneam, pentru a atrage voturile alegătorilor. Eu cred că dl Plahotniuc are și alte instrumente, el are o fundație, despre care am auzit de la dl Candu că a făcut bine la un milion de oameni. Deci, dl Plahotniuc ar putea să le...”Europa Liberă: Deci contează pe banii lui?Igor Boțan: „Nu, nu, nu. Eu vreau să spun altceva. Dl Plahotniuc ar putea să le spună tuturor colegilor săi politicieni: „Faceți-vă fiecare câte o fundație, așa cum am făcut eu, dl Dodon, dl Șor, în această fundație adunați milioane pe care ulterior le folosiți pentru necesitățile oamenilor”. La întrebarea: „Dar de unde vin banii și milioanele în fundație?”, răspunsul va fi: „Ei, despre asta fiecare să aibă grijă”. Eu înțeleg că avem o situație pe care o avem, dar nu putem altfel explica lucrurile în țara noastră. De ce un partid, care are locul trei la nivel național, are prima poziție în circumscripțiile uninominale? Și alt răspuns decât utilizarea resurselor administrative nu există.”