Rușii despre DODON: Va rămâne „regele gol”, fără putere prezidențială

18:45

Chişinău, sectorul Botanica: -str. Grenoble 161/5 parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -str. Grenoble 153/4, 159/4, 159/6 parțial, Chişinău, sectorul Buiucani: -str. Ion Calimachi 16 parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Centru: -în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -str. M. Cibotari 9999, 55, Mitr. Dosoftei 85-95, 112-122, S. Lazo 21/1, Sfatul Țării 55, 57, 61 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Chişinău, sectorul Ciocana: -str. Igor Vieru 3, 3A, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 8/3, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6. Mircea cel Batrin 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 9999 parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -str. Călătorilor 1-29, 2-20, Cărămidarilor 4, 6, 10, 91, str-la Cărămidarilor 2, 8, 8V, Ișnovăț 2-36, 9-15, 999, L. Rebreanu 1A, 1-37, 20, str-la L. Rebreanu 3, 11, M. Drăgan 46, Meșterul Manole 22, Plugarilor 1-17, 4-10, Uzinelor 4A, 8A, 12, str-la Uzinelor 8, V. Maiakovski 1-35, 2-30, Voluntarilor 2A, 2/1, 3, 4, 6, 8, 8/1 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: -Tohatin: str. Fîntînilor, Eminescu, Păcii, Ștefan cel Mare, Vadul lui Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Anenii Noi: -Anenii Noi str. Chișinăului, Oziornaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. -Mereni parțial, în intervalul de timp între 10:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Șerpeni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Cahul: -or. Cahul str. 31 August 1989, Stefan cel Mare si Sfînt, M.Frunze, Victoriei, Republicii, V. Stroescu, parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Cantemir: -Lingura, s. Tartaul parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Comrat (UTA Găgăuzia): -Comrat: str. Benderscaea, Boris Glavan str-la, Cernîşevski, Cikalov, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Konev str-la, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Nevski, Nicolai Gogol, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, Panfilov str-la, Suvorov, Suvorov str-la, Şciors, Taras Şevcenco, Taras Şevcenco str-la, Taras Şevcenco str-la, Tretiakov, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski str-la, Vissarion Belinski str-la, Volkov str-la, Zoia Kosmodemianskaea str-la parțial, în intervalul de timp între 06:00 - 08:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Comrat: str. Gagarin, Benderscaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric -Comrat: str. Ferapontevskaea, Vinica, Bugeacului, M. Lermontov, Studenţilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric -Comrat: str. Ferapontevskaea, M. Lermontov, Studenţilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric "or. Comrat: Cikalov, Macarenco, Molodejnîi str-la, Osipenko, Ostrovscogo,Suvorov parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru (blank)" -Ceadîr-Lunga str. Dzerjînski, Dimitrov, Molodeojnaea parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 14:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Vulcăneşti:Mihail Frunze, Serghei Lazo, Cahul, Cutuzova parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. -s.Brînza: str.Drujbi, Lenin, Mihail Eminescu, Gheorghe Jucov parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Călăraşi: -Călărași str. Podiș, Elinetchii parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Bahmut, st. Bahmut parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Ţibirica parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Căuşeni: -Taraclia parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -s.Baccealia, s. Tricolici parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Cimişlia: -Cenac parțial, în intervalul de timp între 09:30 -16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului. -Prisaca parțial, în intervalul de timp între 09:00 -10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului. -Criuleni: -Bălăbănești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. Ialoveni: -Ialoveni: str. Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Cireşilor, Constantin Negruzzi, Mioriţa, Moldova, Poeniţa, Spicului, Timişoara, Trandafirilor, Vasile Pogor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric -Bardar parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. -Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. Leova: -Beştemac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Nisporeni: -Brătuleni parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Nisporeni:str:Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare, Păcii, Dacia, Ion Creangă, Martirilor Afgani parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Vărzăreşti parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Orhei: -Cişmea parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Cișmea, s. Pelivan parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Mitoc parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Străşeni: -Străşeni: str .Vasile Lupu, Elena Alistar, str.Alexandru Marinescu, str-la Alexandru Marinescu parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. -Lozova: Acad.I.Grosu, Vasile Alexandri, Dumbrăvita, Prieteniei parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene. Ştefan Vodă: -Popeasca: str. 7 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Florilor, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mira, Molodejnaea, s.Popeasca, Sovetscaea, Ștefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. -Slobozia:str.Alexandr Puşkin, Iurie Gagarin, Vasilii Jucovski, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Grigore Cotovschi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric. Taraclia: -Taraclia str.: Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Maxim Gorki str-la, Mihail Lomonosov,Teatralnaia, Ciors, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor. Teleneşti: -Căzănești, s. Vadul-Leca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric.