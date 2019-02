Schimbare la Vatican: Gărzile elveţiene ale Papei vor purta de acum încolo coifuri printate 3D

20:30

Voturile sunt aproape numărate, iar unii candidați pe circumscripții au obținut victorii zdrobitoare. Dacă ne uităm însă la numărul de voturi și nu la procentul acestora, observăm că unii au câștigat cu peste 2.000 de voturi (cum ar fi Gheorghe Para pe c. 49 Est), iar alții au pierdut având la activ 11.600 de voturi (Iurie Urzică, c. 4 Râșcani). Am decis să vedem cine sunt însă candidații care au obținut cele mai multe voturi absolute prin circumscripțiile din țară și de peste hotare.