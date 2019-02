(VIDEO) Mercedes-AMG GLC 63S vs Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio! Bătălia celor mai rapide SUV-uri de pe Nurburgring

10:00

Șoferii australieni, din statul Queensland, își vor putea personaliza și mai mult numerele de înmatriculare, adăugând un emoticon nou. Smile-ul, devenit atât de popular în lumea virtuală, va putea fi introdus și pe plăcuțele cu numere iar la alegere sunt cinci emoticoane cunoscute ca: laugh out loud, winking face, sunglasses emoji, heart eyes, and the standard Articolul Australienii își vor putea personaliza plăcuțele cu numere adăugând chiar și smile-uri! apare prima dată în AutoExpert.