Zinaida Greceanîi: Noi nu excludem că pot fi organizate alegeri anticipate

19:50

Copreședinții blocului electoral ACUM Maia Sandu și Andrei Năstase au anunțat astăzi că formațiunea nu va recunoaște valabilitatea alegerilor în cele două circumscripții pentru stânga Nistrului De asemenea, blocul ACUM cheamă misiunile de observare a alegerilor să declare alegerile în aceste 2 circumscripții ca fiind contrare standardelor OSCE și ale Consiliului Europei și să nu […] The post Blocul ACUM: Nu recunoaștem valabilitatea alegerilor în cele două circumscripții pentru stânga Nistrului appeared first on Moldova.org.