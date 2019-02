Deputații care vor intra în Parlament de pe lista PDM

21:20

La Bălți au votat 44.96% de persoane. Din totalul de 48 de mii de alegători, 55, 43% sunt femei, iar restul – bărbați. Și aici, persoanele cu vârsta cuprinsă între 58-70 de ani sunt cele care au fost cele mai active.