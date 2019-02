S-au închis ușile ultimei secții de votare din Statele Unite ale Americii

09:15

Premiile Oscar sunt atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei de film americane (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS). Cea de-a 91-a gală de decernare a premiilor Oscar a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala a fost transmisă în direct de postul american ABC şi a fost difuzată în peste 225 de ţări şi teritorii din întreaga lume. Prezentăm mai jos lista completă a premiilor decernate la gala Oscar 2019: -Cel mai bun film: "Green Book" -Cel mai bun regizor: Alfonso Cuaron ("Roma") -Cel mai bun actor în rol principal: Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") -Cea mai bună actriţă în rol principal: Olivia Colman ("The Favourite") -Cel mai bun actor în rol secundar: Mahershala Ali ("Green Book") -Cea mai bună actriţă în rol secundar: Regina King ("If Beale Street Could Talk") -Cel mai bun film străin: "Roma" -Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Spider-Man: Into The Spider-Verse" -Cea mai bună scenografie: "Black Panther" -Cel mai bun scenariu adaptat: "BlacKkKlansman" -Cel mai bun scenariu original: "Green Book" -Cea mai bună imagine: "Roma" -Cel mai bun montaj: "Bohemian Rhapsody" -Cea mai bună coloană sonoră: "Black Panther" -Cel mai bun cântec original: "Shallow" (din filmul "A Star Is Born") -Cel mai bun montaj de sunet: "Bohemian Rhapsody" -Cel mai bun mixaj de sunet: "Bohemian Rhapsody" -Cele mai bune efecte vizuale: "First Man" -Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: "Vice" -Cele mai bune costume: "Black Panther" -Cel mai bun scurtmetraj animat: "Bao" -Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: "Skin" -Cel mai bun lungmetraj documentar: "Free Solo" -Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Period. End of Sentence".