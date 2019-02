Un tânăr a mers peste trei ore cu bicicleta pentru a vota!

16:00

Vladimir Soboli are 49 de ani. A ieșit din casă la ora 9.15, ca să meargă la secția de votare. Frigul și vântul puternic de afară nu l-au tinut pe Vladimir în casă. „Dacă nu vom veni noi să votăm, atunci vor vota alții pentru noi. Eu nu vreau să permit acest lucru.” Bărbatul spunes […] The post Alegătorii ne-au spus //„Mâine va fi o zi ca toate celelalte” appeared first on Moldova.org.