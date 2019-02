Moldovenii au decis: ACESTE PARTIDE vor intra în Parlament! Iată CUM ARATĂ rezultatele preliminare!

18:20

Prezența la vot a cetățenilor este de 45% până la ora 18:10. Cei mai activi alegători se află în raioanele de nord a țării și în Orhei, iar cei mai pasivi – la sudul țării. The post Prezenți la vot! Până în aceste momente, 45% de alegători au votat appeared first on Regional.md.