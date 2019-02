Astăzi în Moldova și în lume

21:50

La alegerile parlamentare de duminică, 24 februarie, în străinătate sunt deschise 125 de secții de votare. Dintre care in Federația Rusa sunt 11. Pianistul Vitali Gavrouc e printre cei care au votat la Moscova, fiind și obsevator. Vitali Gavrouc: „Eu mă aflu la secția de votare 49/12, care este secția de votare din Moscova și eu sunt aici observatorul cu drept consultativ. Prezența, după părerea mea, este mică. Ultima dată când am avut un bilanț al prezenței a fost la ora 16 și erau în secția noastră 901 alegători care au votat, după datele colegilor de la ambasadă era trecut de 1.000.”​Europa Liberă: Dar cum s-ar explica acest dezinteres? Mai mulți actori politici vorbeau despre acest număr mare de alegători moldoveni care s-ar afla în Federația Rusă, chiar spuneau și despre o cifră anume că ar depăși jumătate de milion de cetățeni care își câștigă bucata de pâine acolo. Vitali Gavrouc: „Este o presupunere că multă lume s-a folosit de amnistia anunțată de președintele Igor Dodon și s-a întors în țară, probabil ca să beneficieze de această amnistie. O altă presupunere era că în general numărul celor care se află la muncă în Federația Rusă este în continuă scădere. Și opțiuni au fost că probabil lumea este foarte descurajată, dar vedem acest lucru doar probabil pe circumscripția 49, pentru că este o prezență foarte vagă. În Moldova, din câte am înțeles, este o prezență la fel mai bună decât a fost la alegerile parlamentare din 2014.”​Europa Liberă: Voi, cei care v-ați stabilit temporar sau pe o durată mai lungă în Federația Rusă cu munca și traiul, ce așteptări aveți de la aceste alegeri?Vitali Gavrouc: „Nu aș putea vorbi în numele tuturor celor care s-au stabilit în Federația Rusă și a diasporei moldovenilor din Rusia, ori nu există ca o entitate, ori dacă există, există cu interese separate și cu grupuri mici care nu se intersectează. Am mai fost la niște întâlniri electorale, interesul este pentru a se semna între Republica Moldova și Federația Rusă niște acorduri pe dimensiunea asistenței sociale, pe dimensiunea pensiilor și, respectiv, a fost un foarte mare interes pe dimensiunea amnistiei, fiindcă multă lume, un număr considerabil de cetățeni lucrează aici la negru, ilegal.”