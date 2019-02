Tânărul care l-a confruntat pe Dodon la Moscova conduce în circumscripția care include Rusia/ Rezultate preliminare

13:50

Comisia Electorală Centrală a precizat că legislația națională nu prevede interdicții privind transportarea cetățenilor către secțiile de votare. Declarația a fost făcută după ce presa a scris despre cazurile de transportare la secțiile de votare a cetățenilor cu drept de vot din localitățile din stânga Nistrului. „Aceste cazuri urmează fiind documentate în modul corespunzător și […]