Rezultate preliminare: ACUM - lider în Diasporă // UPDATE

19:45

Potrivit informației publicate pe pagina oficială a furnizorului, mâine rămân fără electricitate următoarele adrese: 1. Chişinău, sectorul Botanica: str. N. Zelinski 15, 28/1, 30/1, 30/2, 30/7, 31, 32/1, 32/2, 32/3 – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00. 2. Chişinău, sectorul Buiucani: -str. Calea Ieșilor 7 – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 13:00; -str. Ioana Radu 25, 27, 27A, B, 29, 29A, I. Creanga 43A, 45/3, P. Ceaicovskii 1-29, 6-30, V. Belinskii 1-25, 10-32, 65, 9999 – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 17:00. 3. Chişinău, sectorul Centru, or.Codru: -or. Codru: str. Potîrnichii, Sf. Gheorghe, Sf.Vasile – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:00; 4. Chişinău, sectorul Ciocana: -str. Budăi 1-13, 19, 2-12, Mălăieștin 2A, N. Grigorescu 1, 20, 21, Otovasca 1, Vaslui 16, Podul Înalt 1-7, 2, 8, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/2, 14/3, 15, 16, 18, 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 22 – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 16:00; -str. Voluntarilor 8/1, 9, 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1 – parțial, în intervalul de timp între 09:10 – 16:00. 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: -s. Colonița: str.Alexei Mateevici, Hipocrat, Nicolae Testemiţeanu, Sf. Maria, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Tighina, Tohatin, Valea Lui Simon – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; -s. Colonița: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ciocana Veche, Mihai Eminescu, Pădurilor, Vasile Alecsandri – parțial, în intervalul de timp între 13:30 – 17:00; -s. Colonița: str. Ciobanu Tamara, Sf. Maria, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Tineretului, 31 August – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 12:00. 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: -str. A. Russo 5/1, 7/1, 9/1 – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 17:00; -str. A. Saharov 2, 3, 4, Dm. Rîșcanu 9/1 – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 13:00. 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com.Grătieşti: -s. Hulboaca: str.Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Canna I., Ion Vatamanu, Maria Drăgan, Ţărinii, Vasile Alecsandri, 31 August – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:20; 8. Anenii Noi: -s. Bulboaca: str.Bulboaca, Victoriei – parțial, în intervalul de timp între 09:35 – 17:35; -s. Chetrosu: str. Chetrosu, Chisinaului – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 15:00; -s. Floreni: str. Floreni, Ştefan cel Mare şi Sfânt, I. Creanga – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 17:45; -s. Floreni: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Prieteniei, Dacilor, Luceafarul, I.Creanga, M.Eminescu, Floreni, Livezilor, M. Groza, Ciocirliei, Hotinului, V. Alecsandri – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30; -s. Geamăna: str. Geamăna, Izvoarelor, 27 August – parțial, în intervalul de timp între 11:00 – 13:00; -s. Hîrbovăţ – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 13:00; -s. Ruseni: str. Luceafărul, Căuşeni, Ruseni, Pacii, Livezilor – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 11:00. 9. Cahul: -s. Manta – parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 17:00. 10. Cantemir: -s. Chioselia – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. 11. Comrat (UTA Găgăuzia): -or. Comrat: str.Benderscaea, Boris Glavan str-la, Cernîşevski, Cikalov, Comsomoliscaea, Cozeriuca, Dunaeva, Fedko, Fedko str-la, Galaţan, Iurie Gagarin, Konev str-la, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Nevski, Odesa, Osipenko, Ostrovscogo, Panfilov str-la, Suvorov, Suvorov str-la, Şciors, Taras Şevcenco, Taras Şevcenco str-la, Tretiakov, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski str-la, Volkov str-la, Zoia Kosmodemianskaea str-la – parțial, în intervalul de timp între 06:00 – 08:00; -or. Comrat: str. Iurie Gagarin, Benderscaea – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:00; -or. Comrat: Anton Cehov str-la, Comsomoliscaea, Galaţan, Osipenko, Tretiakov – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:00; -s. Brînza: 28 Iunie str-la, Lenin, Pobedî, Prutului, Serghei Lazo, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Şvernica – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 16:55; -s. Gavanoasa – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:50; -s. Tvardiţa: str. Ciapaev – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 16:00; -s. Tvardiţa: str. Ciapaev, Serghei Lazo – parțial, în intervalul de timp între 16:00 – 17:00; -s. Tvardiţa: str.Lenin – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 13:00. 12. Călăraşi: -s. Bahmut, Bahmut st. – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:00; -s. Țibirica – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 16:50. 13. Căuşeni: -or. Căuşeni: str.Fîntînilor, Fîntînilor str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 12:00; -or. Căuşeni: Mira 1 str-la, Mira 2 str-la, Miron Costin, Păcii str-la, Pietre Vechi str-lă – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00; -s. Cîrnăţeni – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 18:00; -s. Taraclia – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 17:00; -s. Taraclia: str.Taraclia, V.Lupu – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 11:30. 14. Cimişlia: -or. Cimişlia: str.Bogdan Petriceicu Haşdeu, Moldova, Nicolae Iorga, Patria, Patria str-la – parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 16:45; -s. Başcalia: str.Ion Creangă, Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 10:00 . 15. Criuleni: -or. Criuleni: Bul. Biruinţa, Mioriţa, Orgheevscaea, 31 August 1989 – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00; -s. Bălăbănești – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00; -s. Dubăsarii Vechi – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:00. 16. Hînceşti: -s. Bozieni – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:00; -s. Buțeni: str.Buțeni, Renașterii, M.Eminescu – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30; -s. Ciuciuleni – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:00; -s. Fundul Galbenei – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:30; -s. Ivanovca – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:30; -s. Secărenii Noi – parțial, în intervalul de timp între 08:15 – 19:30. 17. Ialoveni: -s. Horeşti – parțial, în intervalul de timp între 09:35 – 17:30; -s. Mileştii Mici – parțial, în intervalul de timp între 14:00 – 17:30; -s. Pojăreni – parțial, în intervalul de timp între 09:25 – 17:20; -s. Ulmu – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:00; -s. Văsieni – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 19:00; -s. Zîmbreni – parțial, în intervalul de timp între 09:35 17:20; 18. Leova: -s. Filipeni – parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 16:30. 19. Nisporeni: -s. Brătuleni – parțial, în intervalul de timp între 08:45 – 18:00; -s. Varzaresti – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 16:30. 20. Orhei: -or. Orhei: str. 1 Mai, M. Eminescu, M. Sadoveanu – parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 16:00; -or. Orhei: str.Piatra Neamţ, Renaşterii Naţionale, Scrisul Latin, Ştefan cel Mare şi Sfânt, Vasile Lupu – parțial, în intervalul de timp între 10:30 – 17:00; -s. Peresecina – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 17:00; -s. Peresecina: str.Dacia, Nicolae Dimo, Pionerilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt – parțial, în intervalul de timp între 10:10 – 17:00; -s. Peresecina: str.Petru Rareş, Mihai Eminescu, Docuciaev, Cosmonauţilor, Alexandru Donici str-la, Alexandr Puşkin – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30; -s. Trebujeni – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 17:00. 21. Străşeni: -s. Dolna – parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30; -s. Negreşti – parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30. 22. Ştefan-Vodă: -s. Ştefan-Vodă: str. Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Mihail Frunze, Păcii – parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:05; -s. Crocmaz: str. Chirov, Dacia, Lenin, Naberejnaea, Maxim Gorki, Toma Ciorbă, Suvorov – parțial, în intervalul de timp între 14:00 – 16:00; -s. Feștelița: str.Ştefan cel Mare şi Sfînt, Alexandr Puşkin, Ciapaeva, Costituţiei, Dostoevscogo, Lenin, Ion Creangă, Valentina Tereşcova – parțial, în intervalul de timp între 09:50 – 17:35; -s.Tudora: str. Mihail Frunze, Mihai Eminescu, Matrosov, Dimitrie Cantemir str-la – parțial, în intervalul de timp între 11:10 – 13:20; -s. Tudora: str.Ştefan cel Mare şi Sfînt – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 11:00. 23. Taraclia: -s. Copceac: str.Calinina, Cutuzova, Goricogo, N.Krupskaea, Nicolai Pirogov, Pobedî, Rodaca, Şciusev Alexei, 8 Martie – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:30. Furnizorul își cere scuze pentru incomoditățile create. Pentru informaţii suplimentare consumatorii sunt îndemnați să contacteze Serviciul Suport Clienţi al companiei formând numărul de telefon 022-43-11-11.