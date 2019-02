Bălțiul a votat! 48 de mii de alegători s-au prezentat la secțiile de vot din municipiu

14:10

Președinta PSRM, ZInaida Greceanîi, și-a exercitat dreptul la vot. Aceasta spune că a votat pentru stabilitate politică. „Eu am votat pentru stabilitate politică, pentru o echipă de guvernare viitoare care va fi aleasă de oameni profesioniști, de oameni stataliști, de cei știu să își apere interesele propriului stat și propriilor... The post Zinaida Greceanîi a votat. „Pentru o echipă de oameni stataliști!” appeared first on Regional.md.