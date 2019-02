Democrații au sesizat CEC privind agitația electorală făcută de candidatul ACUM din circumscripția nr.22

12:40

„Am votat în primul rând pentru ca locuitorii din Floreşti să fie reprezentaţi în Parlament cu demnitate şi profesionalism. Am votat ca lucrurile bune începute în Republica Moldova, inclusiv în Floreşti, să continue. Am votat singura echipă din ţară capabilă să facă drumuri bune, să majoreze pensiile, să crească salariile, să asigure un viitor bun copiilor noştri aici, acasă. Am votat echipa Partidului Democrat", a precizat Eugeniu Nichiforciuc, candidatul PDM pe circumscripţia uninominală nr. 8 Florești.Eugeniu Nichiforciuc a mers la secţia de vot împreună cu soţia şi copiii săi.