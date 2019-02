Alegătorii ne-au spus // „Am așteptat ziua aceasta foarte mult”

07:00

Astăzi, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare. Secțiile de votare își încep activitatea la ora 7:00 și se închid la ora 21:00. Scrutinul se desfășoară pentru prima dată în baza sistemului electoral mixt. Astfel, 50 de deputați vor fi aleși conform sistemului proporțional, iar alegătorii votează partidul sau blocul electoral din circumscripția națională.