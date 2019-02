Colegul Nataliei Morari s-a convins că oamenii din suburbii îl susțin pe Constantin Țuțu și nici nu au auzit de Andrei Năstase

14:45

Un reprezentat al Centrului Internațional de luptă și pregătire specială „VOLK”, care ar avea legături cu GRU ( Serviciului Militar de Informații al Federației Ruse) a primit aseară interdicție de intrarea pe teritoriul R.Moldova. Este vorba despre Oleg Kosolapov, șeful Centrului „VOLK” din orașul Simferopol, Crimeea, informează deschide.md.Surse avizate au declarat pentru Deschide.MD că Oleg Kosolapov a ajuns aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, cu cursa avia Moscova - Chișinău, dar acestuia i-a fost interzis accesul în R.Moldova și a fost întors la Moscova cu o altă aeronavă.Aceleași surse nu exclud că deplasarea lui Kosolapov la Chișinău ar avea ca scop pregătirea destabilizării situației după scrutinul electoral, prin organizarea de manifestații, violențe stradale și pregătirea unor atentate care i-ar viza lideri politici de la Chișinău, vizat fiind, în special, președintele PDM, Vlad Plahotniuc.Kosolapov avea la el steagul organizației „VOLK” și o cameră de luat vederi. Agenția „VOLK”, este oficial înregistrată în Federația Rusă ca organizație internațională, iar acest fapt îi permite să activeze și peste hotarele Rusiei.Formal, organizația „VOLK”, conform site-ului oficial, este o agenție de pază și securitate privată și are trei direcții de activitate.Prima - dezvoltarea și schimbul de experiență cu colaboratorii organizațiilor de forță și cele militare, a doua - pregătirea cadrelor pentru agențiile de pază și securitate private, dar și formarea grupelor operative de intervenție în forță după model militar, precum și pregătirea de luptă, inclusiv folosirea armelor de foc, a persoanelor civile, scrie obozrevatel.com.Potrivit site-ului oficial al „VOLK”, organizația are filiale în mai multe orașe din Federația Rusă, în țări din Europa cum ar fi: Ungaria, Serbia, Elveția, Italia, Germania, Grecia, dar și în Taiwan, Asia. Conform aceluiași site, Oleg Kosolapov, reprezentantul „VOLK”, care a venit aseară la Chișinău, este maestru în judo, a absolvit Universitatea „V.I. Vernadscovo” din Kiev, facultatea „Educație Fizică”, a trecut un curs de luptă cu cuțitul după tehnologiile lui Brem Frenk și a primit statut de instructor, iar ulterior a mai făcut un curs de lupte antitero. În anul 2016, Kosolapov a fost numit reprezentantul grupului „VOLK” din orașul Simferopol, Crimeea. Aici este de menționat că filiala din Simferopol a fost deschisă pe teritoriul bazei clubului de bikeri ai lui Putin „Ночных волков"( Lupii nocturni).Potrivit presei din Ucraina, organizația „VOLK”, care are filiale în țările din UE, în 10 orașe din Rusia, dar și în Crimeea, este de fapt o structură a GRU-ului rus, mascat prin statut de agenție de pază și securitate privată, așa cum sunt agențiile „Vagner” și „Patriot” care participă în conflictele militare în Siria și Africa Centrală, doar că agenția „VOLK” nu participă la lupte, ci sunt axați mai mult pe colectarea de informații, pregătirea militară a civililor, dar și organizarea acțiunilor diversioniste. Misiunea de bază a organizației „VOLK” în statele în care și-au deschis filiale, este de fapt stabilirea legăturilor de contact cu populația din zonă și colectare de informații, iar, ulterior, folosirea acestora în anumite conflicte, astfel reprezentanții „VOLK” rămânând în umbră în asemenea situații.Instructorii agenției „VOLK”, în mare parte, sunt oameni cu un imens palmares de activități armate din diferite structuri militare, desanți, foști ofițeri ai trupelor speciale a GRU, grăniceri, veterani ai răboiului din Afganistan, dar și reprezentanți ai legiunilor străine.Acest gen de activitate a serviciilor speciale ruse a GRU în Ungaria au ieșit la iveală în anul 2016, după reținerea unui reprezentat al grupului „VOLK”.Totodată, este de menționat că șeful organizației „VOLK” este ofițerul în rezervă al VDV (Trupele aero-purtate a Federației Rus), Denis Reauzov, unul dintre figuranții în lista de sancțiuni a SUA, după intervenția militară în Donbass și Crimeea. Același Reauzov figurează și în baza de date „Mirotvoreț” pentru încălcare frontierei Ucrainei și participarea în acțiunile de propagandă pe teritoriul Crimeei ocupată de ruși.Despre activitatea agenției „VOLK” în Elveția, jurnalistul Fabian Eberhard, de la Blick a făcut un material amplu, în care menționează că acest sistem ar fi „un vis teribil al oricărui guvern”. Potrivit lui, rușii folosesc cluburi sportive în Zurich, Bern, Lugano pentru a crea astfel de „celule”.Eberhard citează dintr-un raport confidențial al Serviciului Federal de Informații al Elveției (NDB), care constată că sarcina acestor cluburi este de a „crește puterea armată (...) cu ajutorul unei unități neidentificate" în scopul „tulburărilor și destabilizării în regiune”, dar și recrutarea de luptători locali pentru a participa la diverse acțiuni ale armatei ruse. Pregătirea aestor cadre, scrie jurnalistul, se face împreună cu un curs ideologic intens.Dsnews.ua scrie că agenția „VOLK” ar fi unul din instrumentele folosite de Vladimir Putin în războiul hibrid. sursa: deschide.md