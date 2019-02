(foto) Locuitorii raionului Nisporeni i-au promis lui Vlad Plahotniuc că vor vota pentru drumuri bune, școli și spitale moderne în toată țara

12:10

FC Chelsea a primit interdicție la transferuri pentru următoarele două ferestre de mercato. Anunțul a fost făcut chiar de FIFA. Motivul are legătură cu iregularitățile transferurilor jucătorilor mai tineri de 18 ani. "Comitetul disciplinar al FIFA a sancționat-o pe Chelsea, club care nu are voie să inregistreze jucători la nivel național și internațional pentru următoarele…