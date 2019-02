Exprimarea votului de către candidatul PSRM în circumscripția nr. 30, Petru Burduja.

12:45

Staff-ul electoral al Partidului Democrat din Moldova a sesizat mai multe incidente sau încălcări ale legislaţiei electorale, în ziua alegerilor parlamentare. Cel mai răsunător este cazul vicepreşedintelui organizaţiei teritoriale PDM de la Criuleni, al cărui magazin a fost distrus în această dimineaţă. Şeful staff-ului de campanie al democraţilor, Vladimir Cebotari consideră că la mijloc este o acţiune premeditată, cu caracter electoral. “Au fost sparte ferestrele unui magazin care aparţine vicepreşedintelui organizaţiei teritoriale PDM de la Criuleni. Este o acţiune intenţionată, legată de Campania electorală”, a declarat Vladimir Cebotari. Cebotari a mai spus că democraţii monitorizează cu atenţie procesul electoral şi sunt gata să reacţioneze în cazul unor încălcări. “Urmărim atent procesul electoral, primim diferite semnale de la colegii noştri din teritoriu. În linii generale, atmosfera este bună, avem doar incidente izolate, care nu afectează rezultatul scrutinului. Dar chiar şi în aceste cazuri, am pregătit mai multe sesizări către CEC şi chiar către poliţie. Avem cazuri de publicitate electorală interzisă. Am formulat deja mai multe apeluri care ţin de acţiuni mai violente, din păcate, chiar în adresa unor colegi de-ai noştri”, a mai spus şeful staff-ului electoral al PDM. La rândul său, vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, a declarat că democraţii sunt corecţi şi vor respecta regulile şi în continuare. “În campanie am fost corecți și vom respecta regulile în continuare. Regret că unii concurenți electorali recidivează și încalcă legea, cum a făcut Andrei Năstase, care vorbește despre stat de drept, dar nu înțelege că legea este una pentru toți. Noi vom învinge pentru că suntem cei mai buni, pentru că oamenii aleg”, a declarat Andrian Candu.