PDM denunță la CEC ilegalitățile comise de Năstase: a făcut agitație chiar în secția de votare

Am votat ca lucrurile bune începute în Republica Moldova, inclusiv în Floreşti, să continue. Este declaraţia candidatului PDM pe circumscripţia uninominală nr. 8 Florești, Eugeniu Nichiforciuc, care şi-a exercitat dreptul la vot. "Am votat în primul rând pentru ca locuitorii din Floreşti să fie reprezentaţi în Parlament cu demnitate şi profesionalism. Am votat ca lucrurile bune ...