Ce încălcări ale legii au semnalat oamenii legii în ziua scrutinului parlamentar

10:30

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a mers la vot pentru a decide viitorul ţării. Şeful Legislativului a venit cu un apel către cetăţenţii Republicii Moldova şi i-a îndemnat să meargă să-şi exercite dreptul de vot. "Am votat ca toate proiectele, faptele bune, indiferent că vorbim de Prima Casă, reforme în medicină, salarii majorate, am votat ca aceste fapte să continue. Am votat pentru PDM. Îndemn cetăţenii să vină să voteze. Viitorul ţării este în votul oamenilor de astăzi. Totodată, îi felicit pe toţi cu frumoasa sărbătoare de astăzi, Dragobetele. Să iubiţi şi să fiţi iubite şi să fiţi voi doritele, în special doamnele şi domnişoarele", a declarat Andrian Candu.De asemenea, şeful Legislativului a menţionat că speră la cât mai multe mandate, astfel ca să existe majoritate parlamentară. "Sperăm la cât mai multe mandate, ca să avem majoritate parlamentară şi în cel mai scurt timp să avem Guvern pentru a asigura stabilitatea în ţară şi dezvoltarea Republicii Moldova. Vom fi deschişi să discutăm cu partenerii de coalţie cele mai importante proiecte, mai ales dacă vorbim de elemente fundamentale ale politicii viitoare, ce ţine de integrarea europeană şi ceea ce înseamnă implementarea Acordului de Asociere", a punctat Andrian Candu, citat de Publika.md.Potrivit preşedintelui Parlamentului, agitaţia electorală se permite în afara secţie de vot, nu este stabilită o anumită distanţă.