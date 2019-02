Ilian Cașu, vicepreședintele „Partidul Nostru” a votat! „Vreau să schimbăm totul!

15:10

Caz șocant în orașul rus Kirov, unde o fetiță de doar trei ani a fost găsită moartă după ce a fost lăsată de mama sa singură în apartament timp de aproape o săptămână. Corpul neînsufleţit al micuței a fost găsit de bunica ei, care a venit să o felicite cu...