Moldovenii de peste hotare pot afla informații despre cele mai apropiate secții de votare pe Diaspora.Voteaza.md

17:50

O aeronavă tip DA 42 s-a prăbușit la Tuzla, în județul Constanța. La bordul aparatului de zbor se aflau un instructor și elevul său. Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aeronava de mici dimensiuni a aterizat forţat la Tuzla, în jurul orei 16.00. În aparatul de zbor se aflau două persoane, ambele rămânând încarcerate […] The post Un avion de instrucție s-a prăbușit la România. O persoană a murit// VIDEO appeared first on Moldova.org.