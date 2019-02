De Dragobete, iubește moldovenește

13:00

Locul pe lista națională sau circumscriția care i-a fost aleasă nu îi este tocmai pe plac lui Pascaru, dar spune că va încerca să câștige. „Pe lista de partid sunt pe 36 (loc pe listă), n-am eu șanse să intru acolo. Acolo trebuie să candidez cu un fost ministrul al Agriculturii, care este milionar, iar acolo satele acele (din circumscriția sa) au votat Maia Sandu în proporție de 87%. Asta va fi măcar o experiență, sunt politolog de profesie și măcar o să am idee despre ce e real în țară”, a declarat Pascaru. Pascaru este profesor de sport la școala sportivă Criuleni, dar deține o avere considerabilă. El are un apartament de 98 de metri pătrați, o casă la țară de 61 de metri, cu două anexe de 15 și 13 de metri pătrați, și altă casă de locuit nefinalizată de 150 de metri pătrați, șapte terenuri (două intravilane și cinci extravilane) și două automobile de teren marca BMW X3 și Mitsubishi Outlander. Cu toate acestea, Pascaru a avut venituri modeste, la vedere, din slujba de profesor și antrenor la Școala Sportivă Criuleni. Conform ultimei sale declarații de avere, el ar fi câștigat în 2017 un salariu anual de 29.600 de lei, iar în 2018 ar fi primit în total 30.735 de lei. El a mai declarat că ar mai fi câștigat circa 20.000 de lei din „seminare” pe care le-ar fi susținut în calitate de trainer. De asemenea, Pascaru a primit 28.004 de lei și de la CNAS. „Sunt implicat în mai multe seminarii, fie în țară sau peste hotare, cum ar fi organizația YMCA (organizație internațională ce promovează valorile creștine – n.r.). Eu activez în ea de circa 15 ani de zile și fac proiecte despre modul sănătos de viață, despre voluntariat, sau cum să scrii proiecte pentru construcția unui ONG sau alte proiecte de mediu”, a declarat Pascaru pentru anticoruptie.md El a spus că unele dintre proiecte sunt chiar despre etnii, asta cu toate că Pascaru este unul dintre cei mai vocali suporteri ai „moldovenismului”, curent promovat cu accente de xenofobie în ceea ce îi privește pe români și cu atitudini filoruse. Pascaru a declarat că nu știe exact care dintre colegii săi din PSRM au cetățenie românească și că probabil au depus mai de demult și că, oricum, dacă situația ar fi fost inversă și Moldova ar fi fost în UE și România nu, moldovenilor „li s-ar fi făcut milă de români” și ar fi oferit cetățenior de peste Prut această facilitate. „Ei au cetățenia română pentru merg în America, în Anglia, în Europa”, ne-a spus Pascaru că ar fi motivul pentru care colegii său deputați, șase la număr, au cetățenie română. Pascaru promovează ideile „moldovenismului” și prin organizația sa obștească „Voievod” sau în altele precum „Tinerii Moldovei”. La datele sale biografice, Pascaru declară că are doi copii, dar că nu este căsătorit. El a declarat că este o situație mai specială și că nu ar dori să intre în detalii. Cu toate acestea, partidul din care face parte Pascaru – PSRM - promovează agresiv familia tradițională și discursul de ură la adresa oricăror minorități de altă orientare sexuală. În septembrie 2018, Dodon a adus la Chișinău Congresul Mondial al Famillilor, un eveniment ultraconservator care susține „familia tradițională”, finanțat de oligarhul rus Konstatin Malofeev, acesta fiind pe lista de oficiali și oameni de afaceri ruși interziși în UE și SUA. Bani frumoși din Rusia Nicolae Pascaru mai declară în același document depus la CEC și suma de 10.000 de dolari americani pe care i-a primit ca remitențe din Rusia. Întrebat despre proveniența banilor, Pascaru a spus că ar fi vorba de niște pe bani pe care fratele său îi datorează în urma unor investiții în proiecte comune. Întrebat dacă investițiile au fost în Rusia, acesta a negat. „El de mult s-a dus cu traiul în Federația Rusă. Dar la perioada mea eu i-am dat niște bani și el mi-i întoarce. Pascaru mai declară că deține și 34 din acțiunile societății Adamantis Lux SRL. care se ocupă cu fabricarea de obiecte de uz casnic. Moșteniri consistente de la „Mătușa Tamara” La fel, o parte dintre dintre apartamente și terenuri, Pascaru susține că le-ar fi primit de la o mătușă. „Toți spun că am multe case și terenuri, dar eu le-am primit moșterine de la mătușă care a decedat (...) să scrieți acolo, oamenii să nu creadă că... a murit o mătuță de-a mea care nu avea copii și am primit moștenire din testament”, a declarat Pascaru. Și în cazul celor două mașini de teren, Pascaru a afirmat că BMW-ul era stricat de când l-ar fi cumpărat și că a băgat mulți să repare această mașina. „Voievod al Moldovei” cu sufletul în Federația Rusă și proiecte în Europa Nu de puține ori, Pascaru s-a afirmat în spațiul public ca un promotor al tezelor sovietice de divizare lingvistrică, istorică și cultură a românior de moldoveni. Astfel de valori considerate naționale au fost promovate sub umbrela Asociației Obștești „Voievod”. Aceasta funcționează ca asociație sportivă, dar membri săi în frunte cu Nicolae Pascaru promovează intens și astfel de teme politice care se regăsesc cel mai des în rândul liderilor PSRM și a președintelui Igor Dodon. Cu toate că este o persoană care militează pentru apropierea politică a R. Moldova de Rusia, Pascaru trăiește din proiecte generoase din Occident. Pascaru este președinte la patru asociații: AO Mișcarea Națională „Voievod”, AO „Guvernul Tinerilor”din Republica Moldova, Organizația Obștească Clubul Sportiv de Arte Marțiale de stil VOIEVOD „Mihai Viteazu”, AO Federația de Luptă Națională „Voievod” din R. Moldova toate înregistrate la aceeași adresa, strada Columna 106, Chișinău. Pascaru mai este secretar și la AO „Y`s Men Club” din Moldova. „Fiecare organizație fondată de noi are un anume scop. Unele sunt create pentru proiecte ecologice. În cazul YMCA Moldova, noi prin eu ajungem la aceste proiecte internaționale. Acolo sunt granturi și avem posibilitatea să mai câștigăm”, ne-a mai spus Pascaru. La dreapta lui Dodon prin campanie mascată Relația dintre Pascaru și PSRM sau Igor Dodon nu este tocmai una noua. De altfel, Pascaru face parte regulat din grupul cu care Dodon plească regular la Muntele Athos în Grecia. Pe 22 ianuarie 2019, Pascaru apare lângă Igor Dodon la lansarea organizatiei Mișcarea Populară Patriotică în sprijinul președintelui țării, vehicul electoral care îi permite lui Dodon să facă campanie și transfer de imagine PSRM-ului în timpul campaniei pentru aceste alegeri parlamentare. De altfel, într-un video postat pe contul de YouTube al lui Dodon, Pascaru ia cuvântul și îl susține pe Igor Dodon. Mișcare civică creată de Dodon are ca sursă de inspirație Rusia, acolo unde există un astfel de ONG care îl susține activ pe Vladimir Putin. În cercuri de extremiști Pascaru a ieșit în evidență, în 2012, pentru relația pe care a dezvoltat-o cu extremistul maghiar din România, Csibi Barna, cel care a devenit celebru după ce a spânzurat simbolic o păpușă cu chipul lui Avram Iancu pe domeniul public. „El (Csibi Barna – n.r.) a venit la noi doar o dată prin 2010, undeva, pentru a sărbători cu noi Bătălia de la Vaslui a lui Ștefan cel Mare. Nu suntem prieteni. Nu am mai vorbit”, a declarat Pascaru, care a recunoscut că a făcut poze cu acesta. Ulterior, în noiembrie 2012, Csibi Barna a protestat tot împotriva “imperialismului românesc”, afișând o pancartă pe care scria “Moldova nu e România!”. Pe14 aprilie 2017, magistrații Judecătoriei Miercurea Ciuc l-au condamnat penal pe Csibi Barna pentru săvârşirea infracţiunii de promovarea ideologiei fasciste, rasiste orixenofobe. Încă din 2013, și alte organizații moldoveniste apropiate de Nicolae Pascaru și Asociația „Voievod” au început legături de colaborare cu Mişcarea Tinerilor din cele 64 de Comitate (HVIM), organizaţia extremistă care militează în România pentru independența așa-numitului Ținut Secuiesc. Candidatul a precizat că nu are nimic cu România, ci doar cu acei unioniști și cu politicenii din România care promează acest curent. Autoritățile din România au arestat pe 1 decembrie 2015 un membru al HVIM care pregătea un atentat. „Eu nu am nimic cu România. Chiar băieți de la noi, de la Voievod, concurează pentru România la anumite competiții de lupte”, ne-a precizat Pascaru.