Cândva privea lumea așa cum o privește fiecare dintre noi… azi, însă, o percepe altfel grație copilului ei cu Sindrom Down

Ziua de Dragobete se sărbătorește în fiecare an pe 24 februarie și este asociată nu doar cu iubirea, ci și cu începutul primăverii, începutul unui an mai bun din punct de vedere sentimental. Ziua lui Dragobete, zeul tinereţii, al veseliei şi al iubirii are origini străvechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci […]