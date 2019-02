Te-a impus șeful să votezi un anumit partid și să fotografiezi buletinul de vot? OccupyGuguță te ajută să nu-ți pierzi locul de muncă!

07:30

Julian avea doar 13 ani când mama lui a primit un diagnostic de cancer și, în timp ce el a fost capabil să suporte prima povara, știrile despre un al doilea diagnostic l-au lovit foarte tare pe tânăr. El a decis să facă un pas important pentru a se asigura... The post În urma decesului mamei sale, un tânăr a inventat sutienul care depistează cancerul în prima fază appeared first on Regional.md.