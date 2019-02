Premieră la ALEGERI! În toate secțiile de vot au fost instalate camere de supraveghere

21:30

Prosoapele, periuţele de dinţi şi obiectele de toaletă au multe bacterii, virusuri şi ciuperci care se pot răspândi de la o persoană la alta. Spus în mare, nu este bine să împărţim obiectele pe care le folosim pe sau în corp, pielea putând avea de suferit chiar şi la cea... The post Este frumos să împarţi sau să împrumuţi lucruri, dar nu este sănătos. Iată care este MOTIVUL! appeared first on Regional.md.