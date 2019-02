Ponta: Un mesaj din inimă pentru cetăţenii Republicii Moldova - mergeţi la vot!

17:00

Nu am bani ca să merg mâine să votez, ar trebui să merg până la Flutura și nu am atâta părălet, dar aș vrea să merg. Ca să salvez țara. M-am dus la Gheorghe, care vindea căciuli cu clape și blugi la piață și l-am rugat să mă împrumute cu niște bani ca să merg să votez. - Nu văd, dar nici pe clovnii ăia nu te sfătui să-i votezi. -Tu m-ai făcut netot? Pramatie! Pleacă de aici, mi-a spus el și am plecat. Cineva care a auzit cearta dintre noi a venit și mi-a spus. - Un avans dacă ai să votezi pentru...