Democrații au împărțit trandafiri tuturor femeilor, cu ocazia sărbătorii de Dragobete

”Sportul de performanță din Republica Moldova are nevoie de investiții constante. Sportul are nevoie de condiții moderne pentru ca sportivii să se poată pregăti la cel mai înalt nivel. Sportul are nevoie de atenție din partea guvernării, atât pentru participarea la competiții, cât și pentru recunoașterea rezultatelor obținute la nivel național și internațional. Sportul din Republica Moldova are nevoie de terenuri amenajate pentru ca din ce în ce mai mulți tineri să se îndrepte către acest domeniu. Republica Moldova are nevoie de sport și de performanță. Singurul partid care poate continua să acorde sportivilor toate acestea este Partidul Democrat din Moldova”, se menționează în declarația remisă presei.