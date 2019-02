„Nimic nu se schimbă până nu schimbăm ceva în noi”

04:20

2019 pare a fi un an electoral. Duminică, 24 februarie, în Republica Moldova au loc concomitent două exerciții electorale – alegeri parlamentare și referendum. În luna mai, regiunea autonomă Găgăuzia își va alege un nou guvernator, în timp ce la toamnă, cel mai probabil, vor fi organizate alegeri locale, atunci când cetățenii vor desemna primarii și membrii consiliilor pentru toate entitățile administrative din țară. Cum își văd moldovenii viitorul? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Moldovenii au în general o percepție negativă asupra situației social-politice și economice actuale și viitoare, asupra propriilor venituri, a posibilităților de angajare pe piața muncii și de a face investiții majore, arată mai multe sondaje care au fost date publicității. Aceste rezultate ale cercetărilor sociologice vin ca o confirmare a opiniilor adunate de colega Mihaela Cîrnov, care a discutat cu mai mulți trecători întâlniți pe străzile din Chișinău, întrebându-i cum își văd ei viitorul.– „Viitorul tot depinde de oamenii care rămân în țară. Dacă se văd schimbări în țară, da, viitorul este frumos, dar până când nu pot să spun cum o să fie viitorul. Sperăm că o să fie mai bine.”Europa Liberă: De cine credeți că depinde viitorul acestei țări?– „De alegerile care au să fie pe data de 24 februarie.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei în următorii patru ani?– „Înspre bine. Toți vorbesc că rău, rău, rău, dar nu cred. Sper că Moldova are să se dezvolte și lumea o să rămână în țară, pentru că aici e țara noastră și viitorul nostru.”Europa Liberă: De cine credeți că depinde viitorul acestei țări?– „Depinde de noi toți.”– „Nu am încredere în conducătorii noștri. Aș vrea să vină...”Europa Liberă: De cine depinde viitorul acestei țări?– „De conducere și de noi.”– „Depinde ce partid va câștiga.”– „Nu cred în viitorul Moldovei.”Europa Liberă: De cine depinde acest viitor al țării?– „De noi înșine. Fiecare om trebuie să se schimbe. Totul depinde de ce alegere o să facem pe data de 24. De asta depinde și viitorul nostru. Nu se știe cine o să vină la putere.”– „Eu cred că ceva o să fie înspre bine. Așteptăm să fie schimbări foarte bune.”– „Dacă nu ne unim cu România cu noi îi catastrofă mare tare. Deoarece suntem dați de la Dumnezeu să fim români și cu patria română, acolo e locul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Asta ce a făcut diavolul rus, a dezbinat principatele acestea românești...”Europa Liberă: Cum vedeți Moldova în următorii patru ani?– „Depinde de cine o să vină la putere, dar oricum sper că cursul pro-european va fi menținut și corupția va fi eradicată, că e posibil. Aș vrea foarte mult ca în următorii 10 ani să intrăm în Uniunea Europeană sau măcar să ne apropiem foarte mult de ea, ca oamenii, compatrioții noștri care lucrează în străinătate să se întoarcă, să vină cu familiile, copiii.”Europa Liberă: De cine depinde acest viitor?– „Pe de o parte, de politicienii care vor fi la putere, dar cred că, în primul rând, depinde de alegători și de modul în care vor vota.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei în următorii patru ani?– „Nu-i nimic regulă în țara noastră.”Europa Liberă: Dvs. ce viitor vreți să aibă Republica Moldova?– „European, desigur.”– „În următorii patru ani văd că Moldova îi într-o sărăcie nemaipomenită. Toți trăim de azi pe mâine și nici nu știm ce ne așteaptă. Se măresc prețurile...” Europa Liberă: De cine credeți că depinde viitorul acestei țări?– „De cei pe care îi alegem. Eu o să aleg un partid care-i mai puternic. Și cu toate că-s mincinoși, promit, dar nimic nu fac, dl Dodon ne-a promis că o să deschidă multe uzine, fabrici, dar nimic nu deschide. Tare mult suntem îngrijorați, nu numai eu, că eu îs bătrână și nu am pe nimeni, dar n-au copiii nici un viitor. Conducătorii noștri cei mai mari, cei mai puternici trăiesc aici, dar familiile lor, soțiile și copiii trăiesc peste graniță.”– „Nu se vede nimic bun pentru noi, dar dă Doamne să fie mai bine.”Europa Liberă: De cine credeți că depinde acest viitor?– „Mai mult de oameni. Dar care oameni de-amu singură știți? Nu-i nici o nădejde nimic, trăim cu ziua de azi.”– „Будущая Молдова будет процветать, Молдова будет возрастать, если к власти придут очень хорошие люди, то Молдова станет как Дубай.” („Moldova în viitor va înflori, Moldova se va dezvolta. Dacă vor veni la putere oamenii foarte buni, atunci Moldova va deveni al doilea Dubai.”)Europa Liberă: А как Вы думаете, от кого зависит будущее Молдовы? (Cum credeți, de cine depinde viitorul Moldovei?)– „От хороших людей, только от хороших людей, от тех которые смогут, не воруя, тратить деньги на то чтобы поднимать ресурсы страны, чтобы увеличивать эти ресурсы.” („De oameni buni, numai de oameni buni, de cei care pot, fără a fura, să cheltuiască banii pentru ridicarea resurselor țării și pentru a spori aceste resurse".)Europa Liberă: Cum vedeți Moldova în următorii patru ani?– „Depinde de schimbările care au să se facă acum la alegeri, pe 24 februarie, ori înspre bine, ori înspre rău. Depinde mult de conducerea țării. Dacă este conducere în țară, oamenii o să fie ascultători și au să asculte, și au să meargă pe calea cea dreaptă.”Europa Liberă: Și cât de îngrijorat sunteți de ziua de mâine?– „Îs îngrijorat, fiindcă situația e grea, nu este nici o cale așa, să se vadă deschisă că poți să te ocupi cu vreo afacere, poți să lucrezi unde lucrezi, ori poți să înveți și să ai de lucru după asta, ori să te duci să vinzi cireșe la piață cu studii superioare.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei în următorii patru ani?– „Să fie o conducere la nivel, ca să ne ducă în cadrul Uniunii Europene.”Europa Liberă: De cine credeți că depinde viitorul Republicii Moldova?– „De conducerea care se va afla la guvernare în următorii ani și în genere de alegerea pe care o vor face acum alegătorii.”* * *Actuala diasporă este alcătuită în imensa ei majoritate din oameni care au plecat, pentru că așa au vrut, și care se pot întoarce, dacă așa vor dori. Este diaspora o altă Moldovă sau măcar una altfel, sau, mai degrabă, o țară mai mică, care repetă clivajele de acasă? L-am întrebat pe Victor Negară, care a plecat peste hotare acum 16 ani și s-a stabilit în capitala Spaniei, la Madrid.Victor Negară: „Eu cred că totuși ele se îndepărtează foarte mult una de alta și mai ales în ultimul timp, în jumătate de an sau poate și mai mult de când s-a vorbit că vom avea alegeri pe 24 februarie, apoi să spui că-i dezastru, nu știu, dar e foarte greu ceea ce se petrece la noi în țară.”Europa Liberă: Dar ce se petrece?Victor Negară: „Să vă spun cinstit, mie mi-e greu să vorbesc, pentru că sunt foarte pierdut, să spun într-o vorbă sau în două vorbe ce se petrece. Căci se petrece, cum spun țăranii, o amăgeală mare. S-a găsit o gașcă de prieteni care stau la conducere în timpul de față și ei între ei, da, în presă ca și cum sunt contra unul la altul, dar seara când se adună la un ceai, la o cafea, ei împart totul. Toți cei care se află acum la conducere au împărțit toate afacerile și băncile, și toți banii din Moldova, și ei în fiecare lună primesc. Știți, cu cât mai multă lume pleacă, cu atâta li-i mai bine lor, cu atâta mai mulți bani au să aibă să pună în buzunare.”Europa Liberă: Iată că mai mult de 20 de ani guvernanții de la Chișinău apreciază utilitatea diasporei prin aportul valutar, să-i zic așa, provenit din trimiterea de către dvs., cei din diasporă, a unor importante sume pentru întreținerea familiilor rămase acasă. Diaspora rămâne a fi utilă și în alegeri, care exprimă totuși mai bine ca orice alt segment de alegători speranța și dorința unei schimbări reale a Republicii Moldova?Victor Negară: „La alegerile care au fost, la alegerile prezidențiale diaspora și-a spus cuvântul și sper că diaspora își va spune cuvântul și la aceste alegeri, pentru că noi suntem folosiți numai pentru a trimite bani în țară, că în fiecare an din diasporă vine în țară oficial 1.300.000-1.400.000 de dolari. Iată investițiile în țară care trebuie făcute, dar nu de dat cetățenie la persoane de cine știe unde, pentru că ele au să aducă 200.000 de euro și au să facă investiții. Investițiile sunt, numai să facă conducerea condiții bune și într-un an la 30% din persoane care sunt peste hotare vin și investesc 3, 4, 5 miliarde de euro pe an, dar vine multă lume, dacă nu sunt condiții, a deschis o afacere și în două-trei luni vede că vin numai cu luatul de la dânsul și Fiscul, și așa-numitul sanepid, toți vin, toți vin numai să ia. Ce face persoana? Dar eu mă aflu mai liniștit după hotare, am lepădat totul și am venit iarăși peste hotare, îmi fac munca și n-am bătaie de cap mai multă. Da, o să trimit 100-200 de dolari sau euro la părinți, să-i întrețin, dar dacă suntem patru, fiecare câte 100 și sunt 400 de euro.”Europa Liberă: Adică sunteți patru persoane din familie plecate?Victor Negară: „Suntem patru frați și toți patru suntem plecați cu tot cu familii. Iaca, uitați-vă, 18 persoane, fără nepoții pe care îi avem; 18 persoane care suntem plecați.”Europa Liberă: Câți bani ați trimis acasă în acești ani de când nu mai sunteți în Moldova?Victor Negară: „Mamă dragă, nici nu pot să vă spun... nu, nu, îmi e greu să vă vorbesc, pentru că noi în fiecare lună trimitem la părinți și când venim acasă pe o lună avem. Ce facem? Băgăm în casă banii, cumpărăm și lăsăm încă câte 3-4 mii de euro.”Europa Liberă: Dar autoritățile de la Chișinău au avut grijă să vă creeze condiții pentru a vă exercita dreptul de vot în această duminică?Victor Negară: „Nu-i corect ceea ce s-a făcut. Dacă au făcut așa, ei știu pentru ce au făcut, că dacă făceau corect, pierdeau alegerile și le pierdeau cu un scor foarte mare.”Europa Liberă: Dar ce n-au făcut corect?Victor Negară: „N-au făcut corect că nu dau dreptul la vot la persoane cu pașapoartele expirate. Pașaportul îi expirat pentru țara în care mă aflu eu, dar pentru țara mea și unde mă duc să votez, chiar și la ambasadă, aici e teritoriul Moldovei, da, eu pot vota și cu buletinul sau nu pot? Dar mulți de frică au făcut legile pe care le-au făcut.”Europa Liberă: Ce vor decide aceste alegeri de duminică?Victor Negară: „Speranța mea e că vor decide mult și vor fi schimbări mari și trebuie să fie schimbări foarte drastice. Schimbarea când e dureroasă, e schimbare, fiindcă schimbarea trebuie să fie dureroasă.”Europa Liberă: Și de unde să înceapă această schimbare? Cu ce să înceapă?Victor Negară: „Populația trebuie să înceapă a vedea un lider. Eu în timpul de față, vă spun sincer, nu văd un lider care să poată ridica și moldoveni, și bulgari, și găgăuzi, și ruși, și ucraineni și cine-o mai fi. Trebuie să fie o persoană în care să poată avea încredere toată populația și să nu despărțească în moldoveni, în români, în găgăuzi sau ruși ș.a.m.d. Lider trebuie să fie, dar în timpul de față, eu personal nu văd nici un lider. Vom vedea, vom vedea ce va fi mai departe, după alegeri cred că se va vedea – este lider acolo în țară sau nu este.”Europa Liberă: Cei 101 deputați care vor fi aleși duminică, atunci când își vor ridica mandatul de parlamentar, vor spune că au ajuns, au acces în Parlament ca oameni cu integritate pe care au probat-o atunci când au obținut certificatul de la Agenția Națională de Integritate. Ei vor spune că toți au venit în numele cetățenilor, să rezolve problemele acute care s-au acumulat de-a lungul anilor. Pot fi acești 101 deputați salvatorii națiunii? Victor Negară: „Pot fi, dar vă spun sincer, dacă vreun candidat și-apoi pe urmă dacă devine deputat, dacă se vede că are afacere mare care îi aduce încontinuu venituri, că afaceri în Moldova poți să faci numai dacă ai pe cineva acolo la conducere sau dacă are vreo casă într-o zonă din Chișinău cu multe etaje și care are un preț de mai mult de un milion de lei, socot că această persoană nu poate fi integră. Eu nu cred în persoanele acestea, nu.” Europa Liberă: Dvs. aveți o ședere mai lungă acolo, în Spania. De câți ani vă aflați?Victor Negară: „Of, Doamne! Mai mult de 16 ani.”Europa Liberă: Meditați deseori la ce viitor ați dori să aibă Republica Moldova și cât de mult sunteți preocupat de ziua de mâine a țării Dvs.?Victor Negară: „Foarte mult, foarte mult, în fiecare zi, pentru că în fiecare zi știu ce se petrece în țară și îi dureros...”Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova își dau seama că ei sunt cei care decid soarta de mai departe, că cel puțin o dată la patru ani sunt stăpânii, sunt suveranul? Victor Negară: „Nu pot spune, fiindcă cetățenii care se află acolo pe loc știu că decid ei. Știți de ce vă spun așa? Pentru că ei se află într-o situație că trebuie să mulțumească pe cineva care le dă un kilogram de hrișcă sau un kilogram de orez, sau un sac de cartofi, sau vine călare pe cal și-i dă „bună ziua!”. Știți, de aici se vede mai bine. De ce? Pentru că noi aici trecem prin multe, prin dezbateri; iaca, peste o lună și jumătate iar aici, în Spania, vor fi alegeri și vedem dezbaterile care se fac aici și dezbaterile care se fac în Republica Moldova. Parcă suntem pe diferite planete. Aici numai să vină unul cu un sac de cartofi la cineva acasă și, mă scuzați de expresie, dar cu cartofii ăștia poate să-i dea în cap. La noi îi adusă lumea la sărăcie și apoi o dată la patru ani îi aduci în sac de cartofi și-i spui că „aista eu ți l-am adus, înseamnă că tu trebuie să votezi pentru mine”. Conștiința îi foarte mică și multă lume nu înțelege că de votul nostru depinde foarte multe, care poate fi schimbările, poate face schimbările în țară.” Europa Liberă: Multă lume vorbește despre nevoia schimbării. Schimbarea ar începe și de la sistem. Iată, Dvs., Victor Negară, dacă ați ajunge în sistemul existent, credeți că ați fi capabil, ați avea posibilitate să începeți schimbarea pe interior?Victor Negară: „Aveți în vedere „pe interior”, ca să încep de la mine singur sau din interiorul țării aveți în vedere?”Europa Liberă: Ajungeți un ministru, un deputat, iată în sistem ajungeți Dvs., vă înghite el sau îl demontați Dvs.?Victor Negară: „Acei care au să devină acum, în timpul de față miniștri, oameni care să vrea să facă schimbări le va fi foarte greu, dar dacă vor fi mai mulți, schimbarea trebuie s-o facă și au s-o facă, dar le va fi foarte greu, pentru că în republică îi introdusă așa o corupție mare că nu știu, nu știu. Eu văd că greu, dar se poate de făcut și pot face numai persoane care-s integre, care, cum v-am spus, nu au afaceri mari și dubioase. Afacerea dacă nu-i dubioasă nu durează mult, pentru că foarte repede sau te închid sau singur zici că „mă închid și am plecat” și asta o înțeleg toți, că regulile de joc nu-s clare, de asta nimeni în timpul de față din străinătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu vor să vină să deschidă vreo afacere oarecare. Foarte greu! Când vor fi regulile pentru toți cetățenii aceleași, da, dar dacă pentru acei de sus sunt unele reguli și pentru ăștilalți sunt cu totul alte reguli, schimbări nu vedem.”Europa Liberă: Dar ce coaliție majoritară vedeți Dvs. în următorul Parlament?Victor Negară: „E foarte greu ca cineva să ia 51. Sistemul electoral e făcut pentru cineva, pentru acei care pot face coaliție între ei. Sistemul electoral așa și-i făcut, pentru ca ei să poată să facă o coaliție oarecare, că ei știu dinainte că nimeni n-o să ia 51.”Europa Liberă: Vă referiți la votul mixt, care se dă și în circumscripție, și pe listă de partid? Victor Negară: „Da, da, da. E clar. E mai greu de cumpărat un grup parlamentar decât să cumperi o persoană.”Europa Liberă: Rămâneți pesimist sau optimist?Victor Negară: „Of, Doamne! Vreau să fiu optimist. Cred că-s mai mult optimist, de asta și vreau să mă duc la alegeri, să votez; să fi fost pesimist, cred că nu mă mai duceam la alegeri. Dar totuși, dacă mergem la alegeri, suntem optimiști.”* * *Cum își închipuie moldovenii că va arăta țara lor peste patru ani? „Ca o continuare mai bună, ca o îmbunătățire a Moldovei după alegerile de duminică”, spune Alexandra Rață, o moldoveancă, care de mai mulți ani muncește în Italia.Alexandra Rață: „În țara noastră, Moldova, nu este nici o perspectivă, nici un viitor, locuri de muncă nu sunt. Dacă se vor alege parlamentarii tot așa cum s-au ales până acum, nici un viitor cred că nu va fi. Trebuie să facem schimbări pentru tineret; noi ca noi, deja suntem în a doua vârstă, dar tineretul nu are nici un viitor. Nici nu vor să vină, vor să vină acasă cât să-și vadă părinții și se întorc înapoi.”Europa Liberă: Ce înseamnă această străinătate pentru moldovenii plecați în afara Republicii Moldova? Alexandra Rață: „Aici, în străinătate, suntem protejați. Chiar dacă se întâmplă ceva, se uită la noi ca la persoane umane, dar la noi oriunde te duci trebuie să dai mită ca să se uite bine la tine. Așa ne-a făcut conducerea de sus ca să ne ducem în alte țări și să lucrăm pentru alții decât să lucrăm în țara noastră. Țara noastră este frumoasă, este bine acolo, dar de-ar fi și conducerea frumoasă și să tragă la lume, nu numai pentru pielea lor să se gândească, dar să se gândească și la lume. Foarte săracă este Moldova, salariile sunt mizere. Acum ca să înveți un copil, chiar la aceeași grădiniță trebuie să plătești. Salariu au 1.500-2.000. Cum poți să trăiești din așa salariu? Totu-i scump - gaz scump, lumină scumpă, învățătură scumpă. La noi Moldova îmbătrânește în loc să întinerească. Îmbătrânesc de nevoi și de griji, dar tot tineretul pleacă și rămân numai cei bătrâni și am impresia că degrabă noi n-o să votăm de bunăvoie, dar o să votăm de nevoie, de frică.”Europa Liberă: De ce?Alexandra Rață: „D-apoi acum, chiar în preajma alegerilor, toți se duc și cer parcă cu de-a sila să votezi, să votezi, dar trebuie să arăți ceva, să faci ceva prin fapte, ca poporul să te aleagă. Cel care nu umblă cu cerșitul, acela o să câștige, da, cu cerșitul voturilor.”Europa Liberă: Dar mulți moldoveni se lasă ademeniți și cred că aceste pomeni electorale îi fac ca ei să-și dea votul pentru cel care le-a adus sacoșa.Alexandra Rață: „Da, el votează, dar până ce se termină cartofii, dar după ce se termină pomana, zice „oare ce am făcut?” și așteaptă să coboare Domnul de sus și să-i facă parte, dar nu se poate. Cu un 50 de lei pe care i-i pune în buzunar sau cu un 200 cât o să trăiască? Lumea la noi nu se gândește, care rămâne prin sate, nu sunt informați și ei îl aleg pe primul care le spune, care le dă sacoșa pentru acela votează. Asta la noi este toată dreptatea care se face în ziua de azi, dar n-ar trebui să fie așa. Ar trebui toți să ne unim, să fim o țară unită ca să răsturnăm, să vină un Vlad Țepeș și să facă ordine.”Europa Liberă: Dar ce ordine trebuie să fie făcută, pentru că acești 101 deputați care vor fi aleși duminică, ei asta au promis în campania electorală că vor veni să facă viața mai bună, să aducă prosperitate, să scape Moldova de corupție?Alexandra Rață: „Numai cu promisiunile, ei promit atunci când lor le trebuie, dar după ce trec alegerile, ei uită de ceea ce au promis.”Europa Liberă: Mai mulți din cei din diasporă și-ar dori să se întoarcă acasă, ai spus și tu, mi-au spus și mulți alți moldoveni aflați peste hotare, dar, așa cum spun ei, mentalitatea, nivelul scăzut de trai, corupția din țară ar fi bariere, care îi împiedică să revină acasă. Alexandra Rață are și ea copii care s-au stabilit tot acolo, în străinătate. Ei vor reveni la Călărași?Alexandra Rață: „Nu! Nu vor veni, că nu au nici un viitor. Nici un viitor nu este la noi în Moldova bun și frumos și peste tot unde te duci să cauți un post de lucru sunt toate ocupate de șefi, de neamuri... Nu, nu au, ei așa mi-au spus că nu-și văd viitorul în Moldova. Lor Moldova li-i dragă, vor să vină acasă, dar numai în ospeție. Cred că fiecare moldovean care se află peste hotare se gândește la Moldova, unde s-a născut, ca și cum și eu, și alții, toți ne gândim la casa noastră și vrem odată ca să ajungem, toți să ajungem la casa noastră. Acolo ne-am născut, acolo ne sunt rădăcinile și vrem să trăim bine. Și sperăm, sperăm că poate va fi cineva din cei pe care îi vom vota să facă ceva bun.”Europa Liberă: Dar cei rămași acasă și cei din străinătate se deosebesc între dânșii, în felul cum gândesc unii, cum gândesc alții?Alexandra Rață: „Foarte mult! Foarte mult se deosebesc după cum gândesc acolo și cum gândesc aici. Lumea este liberă, poate să se exprime liber. Dacă ai un ban și nu te apucă sărăcia, ai posibilitatea de a gândi, dar dacă tu nu ai azi ce mânca și nu ai cu ce te duce să-ți cumperi ce ai nevoie, nici gândirea nu este lucidă.”Europa Liberă: Și voi ce așteptați de la aceste alegeri?Alexandra Rață: „Așteptăm o țară înfloritoare, ca să facă bine și să trăiască toată lumea bine și să ne întoarcem acasă pe pământul nostru, să nu fim argați la cineva.”Europa Liberă: Cine cu cine ar trebui să facă coaliție în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că nu va veni un partid care va avea majoritate?Alexandra Rață: „Cei care gândesc corect cum să scoată Moldova din sărăcie. De-amu pierdem și încrederea în oameni.”Europa Liberă: Cum se recâștigă această încredere pierdută?Alexandra Rață: „O să recâștigăm încrederea când o să fie o conducere bună și o să vedem că, într-adevăr, face ceva pentru popor. Trebuie să ieșim toți la vot, să ne ducem să ne dăm votul pentru ceea ce e bun. Am văzut ceea ce a fost până acum și câte ne-au promis și nu s-a făcut nimic. Ceea ce s-a făcut e, așa, pe unde și unde s-a cârpit câte ceva, dar aș dori ca ei să se gândească nu numai la dânșii, la rudele lor, dar să se gândească și la oamenii care trăiesc în țară.”Europa Liberă: Cine, politicienii?Alexandra Rață: „Da. Noi avem nevoie de cadre tinere, de o clasă politică, care vrea să facă schimbarea tot spre bine și pentru tineret, și pentru copii, și pentru toți care suntem. Sperăm și gândim că așa va fi, că au să se gândească la toți, nu numai la ei, că cei care au fost până acum au supt sângele din noi cu totul. Iaca așa!”* * *Republica Moldova rămâne cel mai sărac stat din Europa. Și din 3,5 milioane de cetățeni, peste un milion ar lucra în străinătate, adică 40 la sută dintre persoanele apte de muncă. Moldovenii se văd câștigând un rol important în Europa, în special prin resursa umană, o resursă umană educată, capabilă să producă valoare. De aceea este important ca această resursă să fie păstrată în țară, pentru că altfel va produce viitor de calitate acolo unde se va duce, declară Europei Libere Ion Maxim, specialist în IT, care de mai mulți ani își câștigă bucata de pâine în Cehia.Ion Maxim: „Populația a realizat că are posibilitatea de a pleca, nu mai există Cortina de fier, care te-ar putea împiedica să pleci undeva. Acum ți-ai luat actul de identitate, indiferent ce act de identitate, al cui și ai plecat. Al doilea factor îl reprezintă lucrurile care nu pot să se schimbe, pur și simplu nu se schimbă din punct de vedere economic, social. Nouă ne lipsește o continuitate economică, planuri de lungă durată, de scurtă durată, stabilitate politică, maturitate politică, indiferent de țăranul de jos, care nu are timp să citească sau să învețe, sau de omul intelectual, toți la un moment dat își dau seama că aș putea face mai mult, dar nu am suport. Este corect că nu aștepta statul să facă pentru tine, că noi singuri trebuie să ne facem. Noi suntem un lanț, împreună, singur ești ca o plantă pe care o bate vântul. Împreună suntem un lanț. Noi nu știm asta, noi am uitat asta și avem diferite motive să ne despărțim; atât religioase pot să fie, politice, orișice poate să dezbine societatea, foarte ușor poate să dezbine societatea.”Europa Liberă: Atunci când vorbiți despre aceste lipsuri, că nu ar exista o continuitate ca să se dezvolte statul economic, social, voi vă asumați că e și vina voastră, pentru că dacă ar fi rămas acel milion de moldoveni, care astăzi își câștigă bucata de pâine peste hotare, poate ar fi schimbat lucrurile pe interior?Ion Maxim: „Nu cred că cuvântul „vinovat” este cuvântul cel mai corect, putem să spunem responsabili pentru multe chestii, dar responsabilitatea vine reciproc. Poporul sau o națiune oarecare trebuie să fie vigilenți, informați și capabili să dea răspuns la orice provocare socială, provocare economică, fiindcă asta e o chestie. E reciprocitate din ambele părți, întrucât sistemul social este bazat pe oameni. Oamenii cu decizii trebuie să ia anumite decizii, fiindcă ei au fost puși, noi ca societate trebuie să urmărim aceste decizii și dacă nu suntem de acord să ne exprimăm aceste chestii împreună, uniți de anumite scopuri mari, mature și care ar putea să ne orienteze în direcții corecte.”Europa Liberă: În acești ani de independență, cetățenii au fost chemați la vot să-și aleagă guvernarea pe care o merită și constatările multor observatori ai scenei politice sunt că moldovenii au călcat de multe ori pe aceeași greblă, că au ales răul mai mic, dar nu-și pot lua soarta în mâinile lor.Ion Maxim: „Douăzeci și opt de ani asta înseamnă că am devenit independenți. Populația eu cred că este matură, indiferent că au ales stânga, au ales dreapta, au ales altă direcție, ceea ce nu avem este o maturitate politică. Ne lipsește continuitatea unui plan pe 10 ani, care să nu se schimbe, indiferent de culoarea politică – verde, roșu sau albastru –, indiferent de chestia asta, ceea ce lumea vede este că n-ai cu cine să vorbești sus. Când vine un oarecare om și-și arată o curea și noi îl acceptăm, că nu este problema că el își arată sau altcineva își arată asta, este faptul că societatea acceptă astfel de chestii și merge din urma unor oameni care nu au capacități de a conduce. Trebuie să știi ce vrei, trebuie să fii un lider, nu să fii pur și simplu un director, că e diferență între un lider și un director. Directorul are scopuri economice, iar liderul mai are grijă și de oameni. Da, clasa politică este aleasă de cetățeni, dar cetățenii aleg din ce este. Selecția se face naturală, la început e mai slab, în timp se maturizează. E o chestie foarte delicată aici cu să alegem, să nu alegem; să blocăm, să nu blocăm, dar suntem cine suntem.”Europa Liberă: De ce s-a pierdut încrederea în politicieni?Ion Maxim: „Din lipsă de seriozitate și de continuitate în idei, indiferent care ar fi. Noi nu suntem o societate care acționăm din timp, noi reacționăm, reacționăm că a bătut vântul în stânga, reacționăm că a plouat afară, reacționăm, dar nu avem o stație meteorologică care din timp să ne prezică: uite, în cinci zile vine un îngheț, haideți să facem casa, hai să acoperim gaura, haideți să închidem ușa, nu, noi reacționăm în secunda în care a venit iarna, da, dar noi nu ne-am pregătit că vine iarna. Economic exact aceeași chestie. Noi acum avem grijă nu unul de altul, dar numai de mine personal și nu duc contul, dar asta e un lanț. Suntem un lanț, dacă se rupe lanțul sau o pânză mai ales din mici celule, dacă o celulă moare astăzi, la nimeni n-o să-i pese, dar dacă se începe un cancer și nu este stopat și tăiat la început, noi o să murim.” Europa Liberă: Ion Maxim are o ședere de lungă durată în Cehia. Ți-ai pus întrebarea: De ce aici se poate, și în Republica Moldova nu? Ion Maxim: „Cehia a reușit, pentru că a depus eforturi în industrie, își menține știința, investesc în învățământ, cred că învățământul contează foarte mult, fiindcă cel care astăzi este la grădiniță, mâine este la școală, este viitorul diplomat, viitorul învățător, viitorul director de fabrică, viitorul om de știință, viitorul politician; este omul care îți va face ție viitorul, te va ajuta, fiindcă astăzi dacă investești în sistemul de învățământ și doctorul căruia tu îi dai voie să treacă cu mită, el mâine te va opera, că așa e OK, așa e bine, să fii nepregătit, oricum tu o să reușești, fiindcă am cumătrul, am bunelul care o să mă ajute, am prietenul meu din copilărie, indiferent că nu sunt capabil să fac acest lucru, dar o să mă ajute cineva, o să mă acopere. Nu, nu este corect!”Europa Liberă: De ce atât de greu scapă Moldova de corupție și, mai ales, de corupți?Ion Maxim: „Corupția e o chestie care se acceptă, se vede, la care se închide ochii câteodată. Toți suntem corupți. La un nivel mai mic sau mai mare toți suntem corupți. Trebuie singuri să ne dăm seama care e viitorul nostru. Să ne oprim, să ne uităm la stânga, la dreapta – unde ajungem, unde mergem? – fiindcă acum mergem cu ochii închiși, din punctul meu de vedere.”Europa Liberă: Dar ce pierde statul, dacă nu dezrădăcinează acest fenomen?Ion Maxim: „Se pierde singur pe dânsul, pur și simplu ne pierdem noi singuri ca direcție, ca oameni, ca stat. Statul este definit de anumite instituții care spun: „Iată acestea sunt legile după care trebuie să ne conducem, dacă noi facem legi”. Legile sunt bune. Noi avem Constituție, avem legi, pur și simplu nu le implementăm.”Europa Liberă: Dar cine trebuie să lupte împotriva corupției?Ion Maxim: „Toți! Toți trebuie să luptăm. Legea se începe de la noi. Prin simplul fapt că ai văzut o hârtie sau ai văzut că cineva a dat jos sau a făcut murdărie îl atenționezi. Este simplu, cei șapte ani de acasă pe care să-i ai încontinuu. Tu dacă ai fost învățat să nu arunci gunoiul pe jos, tu nu o să-l arunci. Și îți înveți și copilul la fel. Dacă copilul o să facă o greșeală, trebuie să-l îndrumi. Nu este destul că te pedepsesc și atât, te pedepsesc și te învăț cu ceva; te-am învățat, uite, hai să facem așa. Este conștiința personală a fiecăruia și acesta este succesul de mai departe, pentru că dacă tu poți să trăiești cu tine însuți că ai dat mită sau că ai făcut ceva rău și tu poți să trăiești cu tine însuți cu asta și să închizi ochii la tine însuți, atunci n-o să se schimbe nimic. Dar dacă noi o să ne dăm seama că nu este corect ce am făcut ieri, hai să mă duc să-mi cer scuze, hai să merg să fac altfel, am o idee... Personalitatea care stă în noi de asta depinde, nu este în altcineva, că nu este puterea numai în cel care stă sus, în Guvern, în Parlament, în Primărie, este puterea în societate. La societate mă refer matură, cel care poate trebuie să se jertfească, jertfa de sine, adică cei care pot sau cei care știu, într-un fel sau altul, trebuie să se jertfească ca să ajungă undeva.”Europa Liberă: Dar sacrificiul acesta în ce constă?Ion Maxim: „În viața personală, adică tu dacă te sacrifici e OK. Am o idee, merg la Guvern, nu mă ajută, fiindcă nu sunt cumătru cu ministrul sau cu prim-ministrul sau nu mă știu cu secretara bine, trebuie să merg în altă parte. Persistența unor idei personale sau a lucrurilor pe care vrei să le faci tu trebuie să fie puternică. Asta vine pur și simplu din partea că trebuie să te jertfești, altfel nu ai cum. Când un om singur se jertfește și celălalt de alături vede că el moare și nu-l ajută, asta-i indiferență. Indiferența, încăpățânarea, imaturitatea, adolescența e partea rebelă din noi care nu ascultă de nimeni, nu ne ascultăm unul pe altul, asta e o chestie.”Europa Liberă: Ce se va decide la 24 februarie, în ziua alegerilor parlamentare?Ion Maxim: „Paradoxul e că societatea pentru ea a decis. Se decide pur cine va conduce mai departe toată gașca asta politică a noastră, pur și simplu se va schimba altul sau nu se va schimba nimic. Societatea nu decide pentru ei nimic, ei au decis de mult timp asta și se vede prin simplul fapt, prin migrație, prin efectele economice. Oamenii știu ce vor. E important ca cei de sus să știe ce vor. De fapt, noi o să alegem ceea ce avem, celor de sus pur și simplu le e frică că își pierd locurile călduțe și confortabile.”Europa Liberă: Cei din diasporă sunt motivați să meargă să voteze?Ion Maxim: „Diaspora nu este ceva care o să ne salveze, diaspora poate să contribuie. Suntem aceiași oameni, pur și simplu am gustat și din altă mâncare, dar asta nu înseamnă că diaspora poate să rezolve problema. Toți suntem, indiferent că ești în diasporă, ești acasă, trebuie să ne înțelegem unul pe altul. Cei din diasporă nu au venit și li s-a dat, au muncit; exact ca și acasă – nimeni nu-ți dă, deci trebuie să ne dăm seama că toți contribuim la un anumit destin.”Europa Liberă: Și Ion Maxim pentru ce-și va da votul pe 24 februarie?Ion Maxim: „Eu îmi voi da votul pentru speranță, speranța că, indiferent de cel care va ajunge la conducere, va înțelege că are putere acum să decidă, va încerca să se unească cu stânga, dreapta, cu centru, indiferent de culoarea lui politică, și în comun vor aplica tot ceea ce s-a promis până acum. Căci dacă luăm timpul în care a fost independentă Moldova și punem pe o listă toate promisiunile și alegem cel puțin 10% din ceea ce s-a promis, cred că se va schimba ceva, dar dacă n-o să fie dorință, nimic nu se va schimba.”